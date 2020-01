Probabili formazioni Genoa-Sassuolo e Diretta TV 5-1-2020

Sfida interessante e cruciale per il discorso salvezza a Marassi, dove si sfideranno rossoblù e neroverdi per la 18ma giornata di serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Nicola al debutto punta subito su Perin, mentre le condizioni di Berardi, Consigli e Marlon tengono sulle spine De Zerbi e ne condizioneranno le scelte fino all’ultimo minuto. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in streaming e come ascoltarla in radiocronaca live.

L’attesa è finita, la serie A riapre i battenti per l’anno nuovo e lo fa con un turno di campionato all’insegna della lotta salvezza. A Marassi oggi alle 18, infatti, si sfideranno Genoa e Sassuolo. I gialloblù, sulla cui panchina esordisce il neotecnico Davide Nicola, vogliono partire con il piede giusto dopo il capitombolo 0-4 subito in casa dell’Inter nell’ultimo match del 2019. D’altro canto, invece, gli uomini di De Zerbi vogliono riscattare la sconfitta subita in extremis contro il Napoli.

Ultime sulle formazioni di Genoa-Sassuolo:

Esordio sulla panchina genoana per Davide Nicola, che partirà nella sua nuova avventura sotto la lanterna facendo esordire tra i pali Mattia Perin, ritornato dopo l’esperienza juventina e favorito su Radu. Lo schieramento sarà impostato sul 3-5-2 del suo successore. Davanti al portiere laziale dovrebbero trovare spazio Biraschi, Romero e Criscito sulla linea difensiva, con Zapata che partirà iniziamente dalla panchina. A centrocampo esordio anche per Behrami, che con Schone e Sturaro comporrà il centrocampo interno, mentre Ghiglione e Pajac (favorito su Agudelo) presidieranno le fasce. In attacco ci sarà la coppia Pinamonti-Pandev, anche se non è da escludere un possibile impiego di Favilli.

Parecchi i dubbi di formazione per De Zerbi, soprattutto per via delle incerte condizioni di Consigli, Marlon e Berardi. Dopo più di un mese fuori per infortunio, il portiere dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali, mentre il difensore e il fantasista, con ogni probabilità, dovranno dare forfait. Tre i dubbi di formazione per il mister bresciano, con Romagna favorito su Peluso al centro della difesa, Obiang che dovrebbe spuntarla su Magnanelli in mezzo e Traore che, con ogni probabilità, sarà il trequartista a scapito di Locatelli. Il modulo sarà il 4-3-1-2, con Consigli in porta e il quartetto composto da Toljan, Romagna, Ferrari e Kyriakopoulos a difendere l’estremo neroverde. In mezzo al campo ci sarà Obiang nel ruolo di centromediano, con Djuricic e Duncan ai lati. Detto di Locatelli, che svolgerà il ruolo di rifinitore, la coppia d’attacco sarà formata da Boga e Caputo.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo:

Genoa(3-5-2): Perin; Braschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Pajac; Pandev, Pinamonti.

Sassuolo(4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakoupoulos; Duncan, Obiang, Djuricic; Traore; Boga, Caputo.

Come vedere Genoa-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live:

Il match tra Genoa e Sassuolo sarà possibile vederlo dalle ore 18 su Sky Sport Serie A e sul canale 251. La diretta in streaming, inoltre, sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo.

E’ possibile anche seguire radiofonicamente la partita tar Genoa e Sassuolo collegandosi sulle frequenze di RadioUno Rai.

Precedenti e statistiche Genoa-Sassuolo:

Le sfide totali in serie A tra Genoa e Sassuolo giocate a Marassi sono in totale 12 nella storia, conmil bilancio che vede in vantaggio il Sassuolo con 5 vittorie, a fronte di quattro affermazioni rossoblù e tre pareggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA