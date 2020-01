Probabili formazioni Genoa-Roma e Diretta TV 19-01-2020

Prima trasferta dell’anno in campionato per la Roma. Genoa, aria pesante per la protesta della Gradinata contro Preziosi.

Staccato il pass per i quarti di finale in cui incontrerà, ancora fuori casa, la Juventus (mercoledì 22, ore 20:45), la Roma deve centrare anche la prima vittoria in campionato del 2020.

La gara contro il Genoa, data la notevole distanza in classifica, potrebbe essere quella giusta. Anche sotto la gestione Nicola, il Grifone fatica a spiccare il volo. Nelle prime partite sotto la guida dell’ex allenatore del Crotone sono arrivate una vittoria alla prima col Sassuolo in casa (2-1), l’amara sconfitta in Coppa Italia contro il Torino (5-3 d.c.r, 1-1 tempi regolamentari) e la rimonta subita in casa dell’Hellas Verona (2-1).

ULTIME SULLE FORMAZIONI DI GENOA-ROMA

QUI ROMA- Date le ammonizioni ricevute contro la Juventus, Kolarov e Florenzi salteranno la trasferta ligure per squalifica. Scelte obbligate dunque per Fonseca. Sulla fascia sinistra ci sarà il ritorno di Santon, mentre sull’out di destra, dopo quasi due anni, partirà dal primo minuto Bruno Peres, subentrato nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia proprio a Florenzi.

In difesa è ben salda la coppia Mancini–Smalling, come il duo di centrocampo Diawara e Veretout, riposatosi giovedì. L’unico ballottaggio è quella alla sinistra del tridente dietro Dzeko. Si giocheranno un posto da titolare Kluivert e Perotti, ex di turno. L’olandese, tornato anche lui con il Parma dopo il bizzarro infortunio rimediato contro il Verona, parte favorito sopratutto dopo la gara di giovedì in cui ha dato prova di essere in una forma frizzante e vivace.

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

QUI GENOA- In casa rossoblu peseranno come un macigno le assenza di Capitan Criscito e Zapata. Chance dunque per Goldaniga. Il difensore in prestito dal Sassuolo formerà il tridente davanti Perin con Romero e Biraschi. La regia sarà affidata a Schone, assistito da Sturaro e Jagiello; sulle corsie esterne Ankersen e uno tra Barreca e Pajac. Sapore di vendetta e di derby in attacco. Certo di una maglia da titolare è Sanabria. L’ex Roma sarà affiancato da Pandev, in leggera lotta per il posto da titolare con Agudelo. Anche Destro, altro ex, scalpita per indossare la maglia da titolare, ma difficilmente sarà impiegato.

Probabile formazione (3-5-2): Perin; Biraschi, Romeno, Goldaniga; Ankersen, Jagiello, Schone, Barreca; Pander, Sanabria.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

La gara del Ferraris sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Serie A ( canale 202) e Sky Sport 251. Sarà possibile vede la partita anche in streaming collegandosi a Sky Go o, qualora si è sprovvisti di un abbonamento Sky, acquistando un ticket su NOW TV.

