Probabili formazioni Fiorentina-Roma: Montella prega per Chiesa. Fonseca, dubbi a destra e in avanti

Florenzi contro il suo (probabile) futuro. Montella sfida il suo passato e i fantasmi dell’esonero

Dopo aver archiviato la vittoria in rimonta contro la Spal di domenica scorsa, in casa giallorossa è ora di pensare all’ultima gara del 2019: la trasferta di Firenze.

Venerdì alle 20:45 è in programma infatti la terza giornata della lunghissima 17esima giornata di campionato, che si concluderà addirittura il 5 febbraio con il tanto agoniato recupero di Lazio-Verona.

QUI FIORENTINA- Se la Roma viene da una vittoria nata dall’orgoglio, anche la Fiorentina è reduce da una partita ben affrontata. Il pareggio ottenuto domenica scorsa contro l’Inter ha dato un’iniezione di fiducia all’ambiente viola.

Fiducia e carattere che dovranno essere assoluti protagonisti per chiudere il travagliato 2019 in maniera positiva.

Nonostante questo, però, sulla panchina di Montella continua ad aleggiare il fantasma dell’esonero ( si fanno i nomi di Iachini, anche se il sogno resta Spalletti).

Per allontanarli almeno fino dopo la pausa, l’ex aeroplanino spera in un repentino e difficile recupero di Federico Chiesa. L’attaccante viola non si è allenato col gruppo per tutta la settimana. Lecito dunque aspettarsi una sua esclusione, almeno dall’undici iniziale. Chi invece ha quasi la certezza di partire titolare è Vlahovic. L’autore del bel gol del pari contro l’Inter farà coppia con Boateng nel solito 3-5-2 viola.

Probabile formazione

3-5-2: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng. Allenatore: Vincenzo Montella

Indisponibili: Ribery

QUI ROMA- Per chiudere il 2019 con i tre punti fondamentali per la corsa Champions, la Roma è chiamata a disputare una gara come quella giocata con la Spal: carattere, orgoglio e unione.

Ciò che però non è da ripetere è il primo tempo di domenica. Di fondamentale importanza sarà sopratutto la capacità dei giocatori giallorossi di sfruttare a dovere le probabili occasioni in quella che è una sfida da sempre delicata.

Fonseca dovrà quindi essere bravo a scegliere l’undici iniziale. Una formazione che prevede qualche cambio rispetto a quella vista con la Spal. In difesa ci sarà il rientrante Mancini, che al centro farà coppia con Fazio. Difficile infatti un recupero di Smalling.

A destra, invece, nonostante la prestazione convincente nell’ultima gara, Florenzi ( accostato sempre di più alla maglia viola), rischia però di non trovare quella titolare giallorossa. Forte infatti è la candidatura di Spinazzola. Confermati Diawara e Veretout, resta da sciogliere il dubbio sui tre alle spalle di Dzeko.

Per ora, sicuri di partire dal primo minuto sono Zaniolo e Pellegrini. Corsa a due per l’ultimo posto da titolare che vede Perotti e Mkhitaryan seri candidati, più distaccato Kluivert. L’argentino è però favorito nei pronostici.

Probabile formazione

(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Indisponibili: Zappacosta, Pastore, Cristante. In dubbio Santon, Smalling e Mirante.

