Probabili Formazioni di Inter Juventus e dove vederla in Diretta TV

Big match all’Allianz Stadium Domenica 3 aprile alle 20.45 per la 31° giornata di Serie A TIM: c’è il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in palio tre punti e ambizioni scudetto.

La Juventus con 8 punti di vantaggio sul quinto posto (anche se l’Atalanta ha una gara da recuperare) sembra diretta quanto meno verso una piazza in Champions League.

I bianconeri con 59 punti sono a -7 dal Milan capolista e a solo 1 punto di distacco dall’Inter che è 3° a quota 60. Quindi in caso di vittoria nello scontro diretto la Juventus potrebbe prendersi il 3° posto e mettersi all’inseguimento del Napoli.

La Juventus si è ripresa da un periodo molto negativo in cui sembrava tagliata fuori da tutti i giochi ed ora ha la possibilità di riaprire il campionato vincendo lo scontro diretto.

L’eliminazione dalla Champions per mano del Villarreal sembra non aver lasciato strascichi evidenti.

L’Inter, che dovrà recuperare la partita col Bologna, ha solo un punto in più rispetto ai bianconeri ed è a -6 attualmente dal Milan primo in classifica e a -3 dal Napoli secondo in classifica.

I nerazurri hanno conquistato solo 7 punti nelle ultime 7 partite di campionato, la squadra di Simone Inzaghi sta vivendo il momento più difficile della stagione, ma in un big match come contro la Juventus cerca il riscatto e la rincorsa per lo scatto finale.

Ultime di formazione sulla Juventus:

In casa Juventus Allegri recupera Zakaria, che ha giocato l’amichevole contro la Pro Sesto (pareggiata 1-1 con gol di Rugani) e sarà disponibile dalla panchina.

Allegri schiererà sicuramente la coppia de Ligt-Chiellini al centro della difesa davanti a Szczesny, mentre la scelta dei terzini dipenderà soprattutto da Dybala: dovesse giocare l’argentino dal primo minuto, ci saranno Cuadrado a destra e Danilo a sinistra.

Se invece Dybala partirà dalla panchina, verrà alzato Cuadrado come esterno offensivo nel 4-3-3 (che diventa 3-5-2 spesso), e sarà inserito De Sciglio in difesa. Sicuri del posto Vlahovic e Morata, in mezzo ancora Arthur, Rabiot e Locatelli.

Ultime sulla Formazione dell’Inter:

Nell’Inter invece tutte le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Brozovic e de Vrij, indisponibili dalla partita di ritorno contro il Liverpool.

I due hanno svolto ancora lavoro personalizzato, ma per il regista croato c’è maggiore ottimismo: Inzaghi si augura di recuperarlo, anche perché nelle tre partite saltate in campionato, l’Inter ha raccolto due punti.

Non dovesse farcela, giocherà l’ex Vidal insieme con Barella e Calhanoglu, mentre al posto di de Vrij dovrebbe esserci d’Ambrosio. Davanti Lautaro e Dzeko, con Perisic avanti nel ballottaggio a sinistra con Gosens.

Probabili Formazioni di Juventus – Inter:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Juventus Inter in Diretta Tv e Streaming:

Juventus-Inter, in programma domenica 3 aprile alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Juventus Inter tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Juventus – Inter in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.