Probabili formazioni Brescia-Lazio e Diretta TV 5-1-2020

La Lazio va a Brescia per continuare a credere nel sogno Scudetto nell’anticipo della 18° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Corini conferma Spalek e Torregrossa, mentre Inzaghi si affiderà a Parolo e Cataldi per sostituire Lucas Leiva e Luis Alberto. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sarà una trasferta delicatissima per la Lazio quella allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove alle ore 12:30 il Brescia proverà a frenare la rincorsa degli avversari verso il sogno Scudetto nell’anticipo della 18° giornata di Serie A.

Le Rondinelle hanno recuperato posizioni rispetto ad un mese fa, ma occupano comunque il terzultimo posto in classifica con 14 punti, ad una distanza dalla zona salvezza, mentre i capitolini sono terzi in classifica a solo sei punti dalla capolista, ma con una partita in meno, ma arriveranno alla sfida con 8 vittorie consecutive in campionato e un’altra Supercoppa in bacheca.

Ultime sulle formazioni di Brescia-Lazio:

Ancora qualche difficoltà per Eugenio Corini, visto che al lungodegente Dessena deve tenere conto anche delle assenze di Ndoj e Donnarumma, che difficilmente riusciranno a recuperare anche solo per la panchina. Davanti al recuperato Joronen a porta i saranno sempre i soliti quattro in difesa, cioè Sabelli e Mateju sulle fasce e la coppia centrale costituita da Cistana e Chancellor. Con la conferma di Spalek sulla trequarti, Romulo sarà abbassato in mediana con Tonali e Bisoli, mentre in attacco Torregrossa dovrebbe essere preferito ad Ayè e Matri per fare coppia con Balotelli.

Tantissime assenze per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Lukaku e Vavro infortunati e degli squalificati Luis Alberto e Lucas Leiva. Inoltre, Bastos e Immobile sono influenzati e potrebbero partire dalla panchina. In difesa quindi sarà Luiz Felipe a completare il trio con Acerbi e Radu a protezione di Strakosha. In mediana spazio a Cataldi e Parolo con Milinkovic-Savic, mentre Lazzari e Lulic agiranno sulle fasce. In attacco è pronto Caicedo a fare coppia con Correa.

Probabili formazioni Brescia-Lazio:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Spalek, Tonali, Bisoli; Romulo; Balotelli, Torregrossa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Caicedo.

Brescia-Lazio, 18° giornata di Serie A

Come vedere Brescia-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Brescia Lazio, anticipo della 18° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Brescia Lazio in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Brescia-Lazio:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Brescia Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Brescia-Lazio:

Sono 48 i precedenti totali tra Brescia e Lazio, con bilancio nettamente a favore dei biancocelesti con 22 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, 61 gol fatti e 51 gol subiti, di cui 19 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte in 42 partite di Serie A.

Però, i lombardi hanno creato un vero e proprio fortino nelle 24 partite disputate in casa, visto che hanno collezionato 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, di cui 12 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte nelle 21 sfide di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA