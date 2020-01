Probabili formazioni Bologna-Fiorentina e Diretta TV 6-1-2020

La Fiorentina va a Bologna per lo scontro diretto per la salvezza nell’anticipo della 18° giornata di Serie A. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Mihajlovic deve scegliere uno tra Denswil e Mbaye in difesa, mentre Iachini dovrà sciogliere il ballottaggio tra Benassi e Badelj in mediana confermando Vlahovic in attacco per il suo esordio. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Si giocheranno davvero molto del proprio futuro Bologna e Fiorentina, che alle ore 12:30 scenderanno in campo allo Stadio Dall’Ara di Bologna per l’anticipo mattutino della 18° giornata di Serie A.

Dopo un periodo di difficoltà, i felsinei hanno alzato la testa e hanno scalato la classifica, occupando il nono posto con 22 punti grazie alle due ultime due vittorie consecutive, mentre i toscani arriveranno dal cambio d’allenatore, assolutamente necessario dopo che la vittoria manca loro da due mesi e l’attuale 15° posto con 17 punti.

Ultime sulle formazioni di Bologna-Fiorentina:

Solo buone notizie per SInisa Mihajlovic, visto che ha recuperato Danilo in difesa, che farà coppia con Bani a protezione di Skorupski, con Tomiyasu a destra e ballottaggio tra Denswil e Mbaye a sinistra, e soprattutto Medel in mediana al fianco di capitan Poli. Per il resto, spazio al quartetto titolare costituito da Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti alle spalle di Palacio unica punta in attacco.

Esordio più ostico non poteva esserci per Beppe Iachini, che continuerà la strada percorsa dal suo predecessore, almeno per il momento. Si riparte dal 3-5-2, quindi, ma anche da Vlahovic in attacco al fianco di Chiesa, in attesa del recupero di Ribery e con buona pace per Boateng e Sottil, quest’ultimo che potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto, qualora si propendesse per un esterno destro anche più offensivo di Lirola, con Dalbert sempre sulla sinistra. La sorpresa, però, potrebbe essere in mediana, visto che Benassi potrebbe diventare “l’uomo” del nuovo allenatore al posto di Badelj, che si giocherebbe il posto con Pulgar per completare il reparto con Castrovilli. Infine, sempre Dragowski a porta e il trio formato da Caceres, Pezzella e Milenkovic in difesa.

Probabili formazioni Bologna-Fiorentina:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Bologna-Fiorentina, 18° giornata di Serie A

Come vedere Bologna-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Bologna Fiorentina, anticipo 18° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1 HD Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio che hanno attivato il servizio DAZN sul satellite.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Bologna Fiorentina in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

La partita Bologna Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sui canali Sky Sport per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q e sui canali Premium Sport per gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio con il decoder Sky Q potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Bologna Fiorentina in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con pacchetto Mediaset Premium Calcio con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito ufficiale di Dazn, semplicemente collegandosi alla home page.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bologna-Fiorentina:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Bologna-Fiorentina:

Sono addirittura 151 i precedenti totali tra Bologna e Fiorentina, che sorridono ai toscani con 55 vittorie, 44 pareggi e 42 sconfitte, 181 gol fatti e 152 gol subiti, di cui 53 vittorie, 43 sconfitte e 40 sconfitte in 136 partite di Serie A.

I felsinei, però, conducono i giochi al Dall’Ara con 28 vittorie, 26 pareggi e 17 sconfitte in 71 sfide totali, di cui 26 vittorie, 26 pareggi e 16 sconfitte in 68 partite di campionato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA