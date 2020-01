Probabili formazioni Atalanta-Spal e Diretta TV 20-1-2020

La ventesima giornata di serie A si chiuderà lunedì sera, alle ore, 20:45, con la sfida in programma al Gweiss Stadium tra l’Atalanta e la Spal. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Gasperini recupera Gomez ma non avrà a disposizione lo squalificato Hateboer. Semplici deve rinunciare a Tomovic e sceglie Felipe, tenta il recupero in extremis Reca

Al Gweiss Stadium l’Atalanta di Gasperini ospita una Spal in piena crisi. Mentre gli orobici proseguono la loro rincorsa verso il quarto posto, gli uomini di Semplici restano sul fondo della classifica.

Dopo la brutta parentesi in Coppa Italia che le è costata l’eliminazione per mano della Fiorentina, l’Atalanta arriva alla sfida contro gli estensi reduce dall’ottimo punto conquistato a San Siro contro il l’Inter che le ha permesso così di agganciare i giallorossi a quota 35 punti. Tutto merito di un fenomenale girone d’andata: con una media di oltre 2,5 gol a partita, sono 49 le reti messe a segno sino ad ora.

Dall’altra parte del campo, la Spal di Semplici fatica a guadagnare punti fondamentali e ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Contro la Fiorentina, è arrivata la tredicesima sconfitta stagionale per gli spallini che con soli 12 punti conquistati in 19 gare e solamente 12 reti realizzate, vedono nel reparto offensivo il loro punto più debole. Lunedì la squadra di Semplici sarà dunque costretta ad invertire tale tendenza.

Ultime sulle formazioni di Atalanta – Spal

Le iniziali preoccupazioni dell’ Atalanta sulle condizioni fisiche di Gomez sembrano essere rientrate. L’argentino, infatti, dopo l’allenamento a parte di ieri è riuscito a prendere parte alla seduta in gruppo di quest’oggi dando segnali positivi di un totale recupero. Emergenza sulla fascia destra per l’allenatore che, contro la Spal, non avrà a disposizione lo squalificato Hateboer e le condizioni di Castagne restano ancora in dubbio. In caso di forfait, il tecnico sarà pronto a dare spazio a De Roon con Gosens a sinistra e la coppia Freuler-Pasalic in mediana. Nessun dubbio invece sulla presenza in campo di Duvan Zapata dal 1′ che lascerà il posto in tribuna a Muriel. Confermata la presenza di Gollini tra i pali.

Per la formazione anti- Atalanta, Semplici è costretto a rinunciare all’infortunato Tomovic e ad optare per una linea di difesa a 3 con Cionek, Vicari e Felipe. Dubbi sul recupero in extremis di Reca altrimenti Igor e Strefezza copriranno le fasce. In attacco confermato Di Francesco che con grande probabilità sarà affiancato da Petagna il quale sembra aver ormai superato l’affaticamento muscolare. A difendere la porta ci penserà il solito Berisha.

Probabili formazioni Atalanta – Spal

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

Come vedere Atalanta – Spal in Diretta TV e Streaming Live:

Il match tra Atalanta e Spal si disputerà tra le mura del Gewiss Stadium lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 20:45. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251)

Inoltre il match sarà visibile in streaming per gli abbonati attraverso le piattaforme SkyGo e NowTV

Radiocronaca Atalanta-Spal

Per seguire la radiocronaca di Atalanta-Spal, fai clic sul seguente pulsante ▶︎ , in questo modo potrai seguire la radiocronaca della partita sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Atalanta – Spal:

Negli ultimi 5 precedenti in Serie A tra l’Atalanta e la Spal, la Dea è riuscita ad imporsi per ben 3 volte, concedendo un vittoria alla Spal e un pareggio. Nella gara di andata di Serie A, l’Atalanta di mister Gasperini è riuscita a superare la Spal con il risultato di 3 a 2.

