Probabili formazioni Atalanta-Milan 22-12-2019: Torna Rodriguez, recuperati Ilicic e Gomez

Sfida per l’Europa. Così può essere intitolata la sfida, che si disputerà alle ore 12.30 al Gewiss Stadium, tra l’Atalanta guidata da Giampiero Gasperini e il Milan guidato da Stefano Pioli. L’Atalanta è ancora in corsa per la Champions League, mentre per i rossoneri la vittoria servirebbe per rientrare nel treno Europa League, senza già abbandonare i giochi da qualunque traguardo (seppur minimo) già a Dicembre.

L’Atalanta dalle ultime indiscrezioni è riuscita a recuperare due elementi importanti, vale a dire Ilicic e Gomez. Il Milan invece oltre allo squalificato Paquetà, deve fare i conti soprattutto con l’assenza dell’uomo più importante e in forma attualmente, Theo Hernandez. Sembra quindi che dopo tre mesi Rodriguez tornerà a giocare titolare.

L’Atalanta non batte il Milan in casa dalla stagione 2015/16. Il 3 Aprile 2016 la sfida terminò per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Pinilla e Gomez che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Luiz Adriano. L’ultimo pareggio tra le due squadre risale alla stagione 2017/18 grazie alle reti di Kessie e Masiello al 92°. Da notare che questa è stata l’ultima partita da calciatore di Riccardo Montolivo prima del ritiro (Inoltre l’ex capitano rossonero venne anche espulso in quella partita). Lo scorso anno invece la formazione di Rino Gattuso ebbe la meglio dell’undici atalantino grazie alle reti di Piatek (Doppietta) e Calhanoglu che ribaltarono il vantaggio di Freuler.

QUI ATALANTA – Giampiero Gasperini non sottovaluta il Milan. Nella consueta conferenza stampa il tecnico dell’Atalanta non snobba i rossoneri. Ha parlato inoltre che nel giro di 10 giorni dovrà cercare di recuperare Duvan Zapata, ormai fermo da tempo. Inoltre ha dichiarato che la Champions League ha un pò distratto i suoi ragazzi. Invoca quindi maggior continuità in campionato. L’unico ballottaggio appare quello tra l’ex rossonero Pasalic e Freuler.

QUI MILAN – Stefano Pioli prosegue dritto per la sua strada e le sue idee. Bennacer è un regista e giocherà lì. Inoltre la coppia Leao-Piatek dall’inizio non è prevista, il tecnico rossonero infatti non vuole cambiare gli equilibri del suo 11 titolare. Rodriguez al posto di Theo Hernandez con Piatek che ancora una volta sarà il terminale offensivo. Pioli non vuole cali di concentrazione e avvisa tutta la squadra: “Il mercato durerà troppo tempo, nessun giocatore del Milan si deve permettere di pensare al mercato, se vedessi un giocatore poco determinato sicuramente non verrà convocato”. Nel frattempo tra i convocati torna Borini, sempre più prossimo all’addio. Preallertati Caldara e Gabbia perché Musacchio non è al 100%

Probabili formazioni Atalanta- Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Muriel All: Giampiero Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu All: Stefano Pioli

©RIPRODUZIONE RISERVATA