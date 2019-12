Probabili formazioni Arsenal-Manchester United e Diretta TV 1-1-2020

All’Emirates stadium in programma, mercoledì 1 Gennaio, la sfida valida per la ventunesima giornata di Premier League tra l’Arsenal ed il Manchester United. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Lacazette unica punta mentre lo United ritrova Pogba. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

A Londra il Capodanno è all’insegna del posticipo tra l’Arsenal e il Manchester United il cui fischio iniziale è previsto mercoledì alle ore 21:00. I padroni di casa, nonostante l’arrivo del nuovo allenatore Arteta, sono reduci da un pareggio contro il Bournemouth e da una brutta sconfitta interna contro il Chelsea, autore di una spettacolare rimonta. Risultati piuttosto deludenti che pone la compagine inglese più vicina alla zona retrocessione che a quella europea.

Il Manchester United sembra si stia risollevando dall’iniziale crisi di inizio stagione ed è attualmente al quinto posto in classifica. La squadra di Solkjaer, dopo la vittoria casalinga contro il Newcastle battuto 4 a 1, è riuscita ad imporsi anche in casa del Burnley per 2 a 1 ed ora è di nuovo ai piedi della zona Champions.

Ultime sulle formazioni Arsenal-Manchester United:

Il tecnico dell’Arsenal, in vista del big match, dovrà tenere conto di alcune assenze. Sicuramente indisponibili: Kolasinac, Tierney e Sokratis mentre in forte dubbio Bellerin, Ceballos, Chambers, Xhaka, Martinelli e Holding. Arteta è alla ricerca di una squadra offensiva e con molta probabilità opterà per il modulo 4-2-3-1 con Leno in porta, al centro dell’attacco Lacazette unica punta, mentre alle sue spalle agiranno sulla trequarti Pepè, Ozil e Aubameyang. A centrocampo in cabina di regia ci saranno il ritrovato Torreira e Guendouzi.

Stesso modulo per il Manchester United con De Gea tra i pali e difesa formata da Wan-Bissaka e Williams sulle fasce mentre centrali Lindelof e Maguire. A centrocampo Pogba e Fred in regia con più avanzati Greenwood, Pereira e Rashford che supporteranno l’unica punta Martial.

Probabili formazioni Arsenal-Manchester United:

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Torreira; Nelson, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Pogba, Fred; James, Andreas Pereira, Rashford, Martial.

Come vedere Arsenal-Manchester United in Diretta tv e Streaming Live:

La sfida tra le due compagini sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) mercoledì 1 gennaio alle ore 21:00. E non solo sulla piattaforma satellitare. Infatti si può seguire la gara anche in streaming utilizzando l’app SkyGo.

Precedenti e statistiche Arsenal-Manchester United:

Nella gara di andata all’Old Trafford, la partita termina in pareggio. In vantaggio i Red Devils col gol a fine primo tempo di McTominay, pareggiano i Gunners con Aubameyang.

