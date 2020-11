Probabili Formazioni 7° Giornata Serie A 6-7-8/11/2020

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, 7° GIORNATA (6-7-8/11/2020)

Nel weekend si tornerà in campo per la settima giornata di Serie A, che chiuderà questo secondo tour de force della stagione.

Probabili formazioni SASSUOLO-UDINESE (venerdì 6 ore 20:45)

Il Sassuolo ospita l’Udinese. Assenti Caputo, Haraslin, Toljan, Romagna, Djuricic e Berardi per Roberto De Zerbi, che potrebbe lanciare Defrel, Obiang e Lopez dal primo minuto. Ancora 4-3-3 per Luca Gotti, che non avrà a disposizione Jajalo, Mandragora, Walace e Coulibaly.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Traorè; Lopez, Boga, Defrel.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger-Larsen, Samir, Becao, De Maio; De Paul, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Okaka, Pussetto.

Probabili formazioni CAGLIARI-SAMPDORIA (sabato 7 ore 15:00)

La Sampdoria va a Cagliari. Squadra che convince non si cambia per Eusebio Di Francesco, orfano di Pinna, Ceppitelli e Luvumbo. Tutto confermato per Claudio Ranieri, che non potrà convocare Gabbiadini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Candreva, Ekdal; Ramirez, Quagliarella.

Probabili formazioni BENEVENTO-SPEZIA (sabato 7 ore 18:00)

Scontro diretto tra Benevento e Spezia. Sarà Sau a sostituire gli assenti Iago, Caprari, Volta e Barba per Pippo Inzaghi. Ancora Bastoni e Nzola per Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno di Mastinu, Galabinov, Sala, Capradossi, Zoet, Erlic, Ramos, Mattiello e Acambora.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Insigne; Lapadula.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Bastoni, Marchizza, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Pobega; Farias, Nzola; Verde.

Probabili formazioni PARMA-FIORENTINA (sabato 7 ore 20:45)

La Fiorentina va a Parma. Out Osorio, Colombi, Laurini, Brunetta, Cornelius, Mihaila, Busi e Nicolussi-Caviglia per Fabio Liverani, che confermerà la squadra dell’ultimo turno. Tornano i titolari Pezzella e Kouame per Beppe Iachini, che non potrà convocare Martinez Quarta.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Grassi, Hernani; Kucka; Inglese, Gervinho.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020

Probabili formazioni LAZIO-JUVENTUS ore 12:30

Primo big match tra Lazio e Juventus. Tornano titolari Luiz Felipe e Immobile per Simone Inzaghi, orfano di Lazzari, Luis Alberto, Lulic, Proto, Marusic, Radu, Anderson, Escalante e Strakosha. Recuperati dal primo minuto Szczesny, Chiellini e Cristiano Ronaldo per Andrea Pirlo, che non avrà a disposizione ancora Alex Sandro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Patric, Pereira, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Immobile.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni ATALANTA-INTER ore 15:00

Secondo big match tra Atalanta e Inter. Out Carnesecchi, Caldara, Gosens, Piccini e De Roon per Gian Piero Gasperini, che dovrà affidarsi a Pasalic e Mojica e proverà a recuperare almeno Hateboer. Ancora Perisic in attacco al posto degli infortunati Sensi, Vecino e Lukaku per Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez, Perisic.

Probabili formazioni GENOA-ROMA ore 15:00

La Roma sarà ospite del Genoa. Squadra confermata per Rolando Maran, orfano di Zappacosta, Cassata, Sturaro e Shomurodov. Undici titolare anche per Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno di Calafiori, Zaniolo, Santon, Diawara, Perez e Pastore.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Zapata, Goldaniga, Biraschi, Criscito; Rovella, Lerager, Badelj; Zajc; Scamacca, Pandev.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Probabili formazioni TORINO-CROTONE ore 15:00

Scontro diretto tra Torino e Crotone. Undici confermato per Marco Giampaolo, che non potrà contare su Zaza, Izzo, Baselli, Millico e proverà a recuperare Belotti. Out Dragus, Molina e Riviere per Giovanni Stroppa, che schiererà ancora Vulic.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Cigarini, Benali, Reca; Vulic, Messias, Simy.

Probabili formazioni BOLOGNA-NAPOLI ore 18:00

Il Napoli va a Bologna. Indisponibili Sansone, Santander, Skov Olsen, Dijks, Medel, Poli e Mbaye per Sinisa Mihajlovic, che non cambierà nulla rispetto alle ultime settimane. Torna Insigne per Rino Gattuso, che potrebbe rilanciare anche Zielinski.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, De Silvestri, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Probabili formazioni MILAN-HELLAS VERONA ore 20:45

Infine, il Milan ospita il Verona. Squadra titolare per Stefano Pioli, che non potrà convocare il solito lungodegente Musacchio. Undici che vince non si cambia per Ivan Juric, che non potrà convocare Danzi, Benassi, Vieira, Veloso, Favilli, Faraoni e Ruegg.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Dimarco, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

