Probabili Formazioni 6° Giornata Serie A 31/10 e 1-2/11/2020

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, 6° GIORNATA 31/10 e 1-2/11/2020)

Nel weekend andrà in scena la sesta giornata di Serie A, che si concluderà solo lunedì e darà spazio ad un derby importantissimo per la classifica.

Probabili formazioni CROTONE-ATALANTA (sabato 31 ore 15:00)

L’Atalanta andrà a Crotone. Out Cigarini e Dragus per Giovanni Stroppa, che punterà su Benali. Non ci saranno De Roon, Carnesecchi e Caldara per Gian Piero Gasperini, che potrebbe dare spazio a Malinovskyi e Pasalic.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Luperto, Golemic; Pereira, Petriccione, Benali, Reca; Molina, Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Duvan Zapata.

Probabili formazioni INTER-PARMA (sabato 31 ore 18:00)

L’Inter ospita il Parma. Sempre indisponibili Skriniar, Sensi e Vecino per Antonio Conte, che dovrebbe recuperare Barella e Young. Indisponibili Bruno Alves, Busi, Osorio, Valenti, Laurini, Scozzarella, Brunetta, Sprocati e Mihaila per Fabio Liverani, costretto ad inventarsi Grassi terzino.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Cyprien, Hernani; Kucka; Karamoh, Gervinho.

Probabili formazioni BOLOGNA-CAGLIARI (sabato 31 ore 20:45)

Il Bologna ospita il Cagliari. Non cambieranno nulla sia Sinisa Mihajlovic che Eusebio Di Francesco, orfani di Dijks, Medel, Poli, Skov Olsen, Pereiro, Pinna, Luvumbo e Ceppitelli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, De Silvestri, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil.

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020

Probabili formazioni UDINESE-MILAN ore 12:30

Il Milan andrà a giocare sul campo dell’Udinese. Tutto confermato per Luca Gotti, che dovrà fare a meno di Mandragora, Musso, Nuytinck e Jajalo. Ci saranno ancora Tatarusanu e Saelemaekers per Stefano Pioli, che non potrà contare su Donnarumma, Musacchio, Hauge, Gabbia e Rebic.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Samir, Becao, De Maio; Molina, Arslan, Pereyra, Ouwejan; De Paul; Okaka, Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Probabili formazioni SPEZIA-JUVENTUS ore 15:00

La Juventus è impegnata in trasferta contro lo Spezia. Ancora Nzola e Agoume per Vincenzo Italiano, che non avrà a disposizione Galabinov, Capradossi, Zoet, Ramos, Mattiello, Ismajli, Acampora, Maggiore e Mastinu. Dubbio Bonucci per Andrea Pirlo, orfano di Alex Sandro, Cristiano Ronaldo, Chiellini e De Ligt.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Agoume, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola; Gyasi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Demiral, Danilo; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Dybala.

Probabili formazioni TORINO-LAZIO ore 15:00

La Lazio andrà a Torino. Undici confermato per Marco Giampaolo, che non potrà convocare Baselli e Zaza. Dubbi Lucas Leiva e Strakosha per Simone Inzaghi, che non avrà a disposizione Radu, Lulic, Proto e Escalante.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Immobile.

Probabili formazioni NAPOLI-SASSUOLO ore 18:00

Il Napoli ospita il Sassuolo. Tutti disponibili per Rino Gattuso, che recupera Zielinski e Elmas. Squadra titolare per Roberto De Zerbi, che potrebbe rilanciare Boga, ma non ci saranno Toljan, Romagna e Defrel.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

Probabili formazioni ROMA-FIORENTINA ore 18:00

La Roma ospita la Fiorentina. Ancora out Diawara, Pastore, Zaniolo, Calafiori, Smalling e Perez per Paulo Fonseca, che confermerà Karsdorp e Ibanez. Dubbi Pezzella, Lirola e Ribery per Beppe Iachini, già orfano di Borja Valero, ma pronto a schierare Martinez Quarta, Callejon e Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

Probabili formazioni SAMPDORIA-GENOA ore 20:45

Derby tra Sampdoria e Genoa. Squadra che convince non si cambia per Claudio Ranieri, ancora orfano di Candreva e Gabbiadini. Out i soli Males e Sturaro per Rolando Maran.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Damsgaard, Ekdal; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Pandev.

Probabili formazioni HELLAS VERONA-BENEVENTO (lunedì 2 ore 20:45)

Infine, incrocio tra Verona e Benevento. Assenti Cetin, Gunter, Danzi, Benassi, Veloso, Di Carmine, Favilli e Ceccherini per Ivan Juric, che conferma Vieira, Lovato e Magnani. Undici titolare per Pippo Inzaghi, che non potrà contare su Iago, Barba e Moncini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Vieira, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

BENEVENTO (3-4-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Caldirola; Letizia, Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula.

