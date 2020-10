Probabili Formazioni 3° Giornata Serie A 2-3-4/10/2020

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, 3° GIORNATA (2-3-4/10/2020)

La terza giornata di Serie A regalerà due big match, prima della sosta per gli impegni delle nazionali, oltre ad incroci interessanti per la classifica.

Probabili formazioni FIORENTINA-SAMPDORIA (venerdì 2 ore 20:45)

La Fiorentina ospita la Sampdoria. Dovrebbe tornare Pezzella per Beppe Iachini, mentre Claudio Ranieri confermerà la squadra dell’ultimo turno.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Bonaventura, Ribery.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Candreva, Ekdal; Bonazzoli, Quagliarella.

Probabili formazioni SASSUOLO-CROTONE (sabato 3 ore 15:00)

Il Sassuolo gioca in casa contro il Crotone. Out Rogerio, Magnanelli, Boga, Raspadori e Romagna per Roberto De Zerbi, che confermerà Defrel. Sarà Henrique a sostituire Riviere, Benali, Ghigliotti e Cuomo per Giovanni Stroppa.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Defrel.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Cigarini, Zanellato, Molina; Henrique, Messias, Simy.

Probabili formazioni GENOA-TORINO (sabato 3 ore 18:00)

PARTITA RINVIATA PER EMERGENZA CORONAVIRUS, AL SECOLO COVID-19: BEN 11 CALCIATORI POSITIVI NEL GENOA

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Ghiglione; Destro, Pandev.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Rincon, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Probabili formazioni UDINESE-ROMA (sabato 3 ore 20:45)

La Roma cerca la prima vittoria stagionale sul campo dell’Udinese. Esordio per Arslan e Pereyra per Luca Gotti, orfano di Walace, Stryger Larsen, Jajalo e Mandragora. Ballottaggio Karsdorp-Santon per Paulo Fonseca, che non avrà a disposizone Pastore, Perotti e Zaniolo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Becao, Nuytinck; Zeegelaar, Arslan, Pereyra, Ter Avest; De Paul; Okaka, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

Probabili formazioni ATALANTA-CAGLIARI ore 12:30

L’Atalanta gioca contro il Cagliari. Squadra titolare per Gian Piero Gasperini, che non potrà contare su Gollini, Piccini, Pessina, Ilicic e Miranchuk. Esordio per Godin per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Pereiro e Carboni.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Duvan Zapata.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil.

Probabili formazioni BENEVENTO-BOLOGNA ore 15:00

Il Bologna va a Benevento. Indisponibili Kragl, Tello e Viola per Pippo Inzaghi, che schiererà Foulon e Dabo. Torna Dijks per Sinisa Mihajlovic.

BENEVENTO (3-4-2-1): Montipò; Foulon, Glik, Caldirola; Letizia, Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, De Silvestri, Dijks; Schouten, Medel; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow.

Probabili formazioni LAZIO-INTER ore 15:00

Big match tra lazio e Inter. Squadra titolare per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Proto, Luiz Felipe, Vavro, Lulic e Muriqi. Torna De Vrij e ci saranno Hakimi e Vidal per Antonio Conte, che non potrà convocare Vecino e dovrà sciogliere il ballottaggio Kolarov-D’Ambrosio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Kolarov, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez.

Probabili formazioni PARMA-HELLAS VERONA ore 15:00

Il Parma ospita il Verona. Saranno Demarku, Gervinho e Karamoh a sostituire gli assenti Iacoponi, Gagliolo, Scozzarella, Cornelius e Inglese per Fabio Liverani. Torna Lazovic per Ivan Juric, che non avrà a disposizione Empereur, Benassi, Danzi, Di Carmine e Magnani.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Demarku, Bruno Alves, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka; Karamoh, Gervinho.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Cetin, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Favilli.

Probabili formazioni MILAN-SPEZIA ore 18:00

Il Milan ospita lo Spezia. Spazio a Leao per Stefano Pioli, orfano di Ibrahimovic, Rebic, Conti, Musacchio, Duarte, Romagnoli. Titolari Chabot, Sala e Farias per Vincenzo Italiano, che non potrà contare su Capradossi, Mattiello, Mastinu, Ismajli e Marchizza.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Farias, Galabinov; Gyasi.

Probabili formazioni JUVENTUS-NAPOLI ore 20:45

Big match tra Juventus e Napoli. Ballottaggi tra Ramsey, Bentancur, Arthur e McKennie per Andrea Pirlo, che non potrà convocare De Ligt, Bentancur, Rabiot e Alex Sandro. Sarà Elmas a sostituire Insigne per Rino Gattuso.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS