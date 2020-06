Probabili Formazioni 27° Giornata Serie A 22-23-24/6/2020

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A, 27° GIORNATA (22-23-24/6/2020)

Si ritorna in campo dopo tre mesi di stop per il Coronavirus. Sarà una tre giorni davvero importante quello che andrà in scena nei prossimi giorni, visto che la 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno, regalerà partite molto importanti.

Probabili formazioni HELLAS VERONA-NAPOLI (martedì 23 ore 19:30)

Il Napoli va a Verona. Assenti Borini, Eysseric e Pessina per Ivan Juric, che ritrova Veloso e Zaccagni. Squadra titolare per Rino Gattuso, orfano di Lobotka.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Probabili formazioni BOLOGNA-JUVENTUS (lunedì 22 ore 21:45)

La Juventus proverà a cancellare le delusioni a Bologna. Indisponibili Schouten, Santander, Bani e Skov Olsen per Sinisa Mihajlovic, che ritroverà finalmente Dijks in difesa. Obbligatori De Sciglio e Douglas Costa per Maurizio Sarri, che non potrà contare su Khedira, Alex Sandro, Demiral e Higuain.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Dijks, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni SPAL-CAGLIARI (martedì 23 ore 19:30)

Scontro diretto tra Spal e Cagliari. Sarà Letiça a sostituire Berisha per Gigi Di Biagio. Non ci saranno Ceppitelli, Cigarini, Faragò, Oliva, Nainggolan e Pavoletti per Walter Zenga, che ritroverà Joao Pedro.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Castro, Valoti, Missiroli, Strefezza, Fares; Petagna, Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Rog, Nandez; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Probabili formazioni GENOA-PARMA (martedì 23 ore 21:45)

Il Genoa ospita il Parma. Squadra titolare per Davide Nicola, che non avrà a disposizione Marchetti e Radovanovic. Squadra titolare per Roberto D’Aversa.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Schone, Behrami, Criscito; Sturaro; Pandev, Sanabria.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Probabili formazioni TORINO-UDINESE (martedì 23 ore 21:45)

Scontro diretto tra Torino e Udinese. Non ci saranno Verdi e Baselli per Moreno Longo, che potrebbe recuperare Ansaldi, nel caso sostituito da Meitè. Squadra titolare per Luca Gotti, che non potrà contare su Prodl.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul; Okaka, Lasagna.

MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020

Probabili formazioni LECCE-MILAN (lunedì 22 ore 19:30)

Il Milan va a Lecce. Out Donati, Dell’Orco, Farias, Barak e Deiola per Fabio Liverani, che potrebbe abbassare Mancosu. Squadra titolare per Stefano Pioli, che sostituirà Ibrahimovic con uno tra Leao, Bonaventura e Paquetà, oltre a non poter contare su Musacchio e Duarte.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Calderoni, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Petriccione, Majer, Saponara; Mancosu; Falco, Lapadula.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Rebic.

Probabili formazioni ATALANTA-LAZIO (mercoledì 24 ore 21:45)

Scontro diretto tra Atalanta e Lazio. Torneranno Toloi e Ilicic per Gian Piero Gaseperini, che non avrà a disposizione Pasalic. Saranno Patric e Jony a sostituire Lulic e Luiz Felipe per Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile.

Probabili formazioni FIORENTINA-BRESCIA (lunedì 22 ore 19:30)

La Fiorentina ospita il Brescia. Ancora indisponibile Kouame per Beppe Iachini, che punterà su Vlahovic. Ballottaggi tra Mangraviti e Gastaldello e tra Mateju e Martella per Diego Lopez, orfano di Cistana e Bisoli.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Mateju; Spalek, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

Probabili formazioni INTER-SASSUOLO (mercoledì 24 ore 19:30)

L’Inter ospita il Sassuolo. Non ci saranno Sensi e Brozovic per Antonio Conte, che confermerà Eriksen e Gagliardini, ma dovrà sciogliere i ballottaggi in difesa e sugli esterni con quattro posti per Bastoni, De Vrij, Candreva, Young, Moses e Biraghi, ma attenzione alla sorpresa Sanchez. Dovrebbero tornare Ferrari, Obiang e Djuricic per Roberto De Zerbi, orfano del solo Romagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Gagliardini, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

Probabili formazioni ROMA-SAMPDORIA (mercoledì 24 ore 21:45)

La Roma ospita la Sampdoria. Si tenterà di recuperare Pau Lopez e Mkhitaryan, ma Paulo Fonseca dovrà aspettare ancora per Zaniolo e potrebbe schierare Mirante, oltre a sciogleire i ballottaggi tra Spinazzola e Bruno Peres in difesa e due posti sula trequarti per Kluivert, Perotti e Under. Dovrebbero tornare Tonelli, Ekdal, Gabbiadini e Quagliarella per Claudio Ranieri, orfano di Ferrari.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

