Principali motivi per cui il calcio è diventato lo sport più popolare al mondo

Tra i tantissimi sport sia individuali che di squadra diffusi in tutto il mondo, il calcio è sicuramente lo sport più popolare al mondo e che conta il maggior numero di tifosi appassionati e che lo giocano.

Conosciuto anche come “soccer”, nome originario inglese, il calcio ci ha regalato alcuni dei migliori atleti del mondo, come Leonel Messi e Cristiano Ronaldo che sono i campioni tuttora in attività e nel passato Pelè, Maradona, Zico, Totti, Baggio.

Andiamo ad esaminare i motivi principali per cui il calcio è riuscito a diventare lo sport più popolare al mondo.

Competizioni e campionati di calcio di ogni livello in tutto il mondo

Non si può negare il fatto che il calcio si gioca ormai in tutti i paesi del mondo. Pertanto anche nei maggiori e più importanti campionati arrivano calciatori di qualità che si sono guadagnati una reputazione positiva dopo anni di duro lavoro e allenamenti.

E il fatto che il calcio venga giocato in quasi tutti i paesi significa che nuovi talenti sono sempre in continua crescita.

Inoltre gli appassionati di calcio e tifosi hanno la possibilità di assistere a competizioni di alto livello per quasi tutti i giorni della settima. Di solito affollano gli stadi a vedere i match della loro squadra preferita ma quando non è possibile si possono vedere i match in diretta tv o streaming sul web.

Giocare a calcio è poco costoso

Contrariamente alla credenza popolare, il calcio è poco costoso. Infatti per giocare a calcio occorre solo un pallone e un gruppo di amici per fare una partita e divertiesi.

Puoi semplicemente scegliere di calciare e divertirti a giocare a calcio emulando i tuoi campioni preferiti. Per fare una partita serve solo uno spazio e due segni per i pali o porte e sei a posto.

Mentre le persone nei paesi meno privilegiati usano lattine o bottiglie di plastica come pallone, si può acquistare una palla che si adatta alle tue esigenze con pochi euro. È essenziale sottolineare che l’acquisto di un pallone da calcio non è per niente costoso e si può avere un pallone da calcio durevole e di buona qualità con soli 10 euro.

Le partite di calcio possono essere seguite Online ed in Tv

Uno dei motivi principali alla base dell’enorme popolarità del calcio è che i fan possono goderselo comodamente da casa guardando le partite in diretta Tv o Streaming.

Soprattutto in questi ultimi due anni quando il COVID 19 ha colpito il mondo, l’industria sportiva ha ricevuto notevoli danni economici con gli stadi chiusi ed i mancati incassi. A contribuire a fare andare avanti il mondo del calcio sono stati gli incassi che le società hanno ricevuto dai broadcaster per i diritti televisivi per la trasmissione in esclusiva delle partite.

In quel periodo più di ogni altro c’è stato il boom della visione di partite online in diretta Streaming o in tv.

Ormai quasi tutte le partite vengono trasmesse in televisione o proiettate attraverso i social media o in streaming su varie app e gli appassionati di calcio si godono sempre lo sport dalla loro zona di comfort.

Inoltre sono tantissimi i siti dove si può controllare in tempo reale il risultato di tutte le partite del mondo compresi i migliori goleader come ad esempio http://www.topmarcatori.it dove troverai gli ultimi risultati delle partite di calcio con un solo click ed i migliori marcatori dei vari campionati.

Tecnica e tattica di gioco

Le squadre di calcio più forti oltre ad avere i calciatori più forti e tecnici di tutto il mondo per essere competitive devono avere anche una tattica e impostazione di gioco vincente che viene data dall’allenatore.

Questo è qualcosa di unico che vale solo per il calcio e altri sport di squadra. Ad esempio, il cricket ha un formato fisso e tutti devono giocare in base ad esso.

Ma il calcio consente la versatilità di giocare in stili diversi sia per quanto riguarda gli schemi tattici che l’estro e la fantasia dei giocatori.

Ad esempio il Barcellona di Pep Guardiola era famoso per giocare un calcio basato sul possesso di palla e per un alto grado di controllo. D’altra parte il Real Madrid di Ancelotti ha uno stile di calcio più classico ma molto efficace in contropiede.

Tifosi appassionati

Il calcio è famoso per i suoi tifosi che riempiono e colorano gli stadi con bandiere, striscioni, coreografie e cori. L’energia che si può vedere in uno stadio di calcio è unica. Non importa da quale parte del mondo ti stai godendo questo gioco o di che campionato o torneo si tratta, i tifosi di calcio di calcio saranno sempre entusiasti e pronti a sostenere con tutto il cuore la propria squadra per cercare di trascinarla alla vittoria! I tifosi quando la squadra gioca nel suo stadio possono essere il 12° uomo in campo e per questo il fattore campo può essere determinante e spesso decisivo in una partita di calcio.

Si stima, circa 3,5 miliardi di persone guardano il calcio a livello globale. Quindi, la passione dei tifosi di calcio è impareggiabile.

A calcio può giocare chiunque

Rispetto ad altri sport come il basket e il football americano, altezza e corporatura del giocatore non hanno un grande impatto per quanto riguarda i risultati. Sebbene sia vero che non esiste un criterio definito per tutto, anche i giocatori più magri e non molto alti possono diventare dei campioni.

Ad esempio Leonel Messi non è certamente un gigante ma ha vinto 7 Palloni d’Oro nella sua carriera.

Tuttavia la preparazione atletica è sempre molto importante in quanto il calcio è un gioco fisico e c’è molta competizione e sono tantissimi i giovani che vorrebbero affermarsi ed arrivare a diventare professionisti in Serie A o in Nazionale. Quindi è fondamentale che chi aspira a diventare un professionista sia preparato sia fisicamente che mentalmente.