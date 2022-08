Principali motivi per cui il calcio è diventato lo sport più popolare al mondo

Tra tutti gli sport esistenti sia di squadra che singoli, il calcio è sicuramente lo sport più popolare al mondo e che raccoglie il maggior numero di appassionati, tifosi e anche praticanti a livello amatoriale, giovanile e dilettantistico.

Conosciuto anche come “Football” (termine originario inglese), il calcio in ogni epoca ha regalato dei campioni esemplari presi come modello dai tifosi a cominciare da Pelè, Sivori, Altafini, Zico, Maradona ad arrivare ai fuoriclasse di oggi come Leonel Messi e Cristiano Ronaldo.

Tra i vari motivi per cui il calcio è diventato così famoso e ha riscosso così tanto successo in tutto il mondo ci sono i seguenti:

Esposizione regolare di competizioni di alto livello

Non si può negare il fatto che il calcio si gioca ormai in tutti i paesi del mondo che hanno i loro campionati nazionali e ogni nazione partecipa alle qualificazione per i Mondiali di Calcio o campionati del loro continente.

Pertanto ogni nazione ha nel suo vivaio giocatori di qualità che sono diventati più o meno famosi per il loro talento e anche per anni di duro lavoro.

Gli appassionati di calcio possono seguire ogni giorno competizioni di alto livello sia guardando le partite dei loro campionati nazionali che esteri.

Giocare a calcio è poco costoso

Contrariamente alla credenza popolare giocare a calcio è poco costoso.

Per giocare a calcio anche tra bambini e ragazzi basta un pallone e tanta voglia di divertirsi e molti campioni sono cresciuti in paesi poveri e giocando per strada a cominciare da Pelè e Maradona.

Per giocare basta un pallone e puoi semplicemente scegliere di calciare e divertirti sia da solo che in compagnia. Se non hai una porta da calcio vera bastnao due marchi per i pali e sei a posto.

Nei paesi meno privilegiati bambini e ragazzi usano anche lattine o bottiglie di plastica o palle fatte con mezzi di fortuna per emulare i propri campioni e beniamini.

Ma acquistare un pallone da calcio al giorno d’oggi non è così costoso, si può comprare un pallone durevole e di buona qualità anche con 10 euro.

Le partite possono essere guardate in tv o online

Uno dei motivi principali alla base dell’enorme popolarità del calcio è che gli appassionati e tifosi possono godersi tutte le partite comodamente da casa.

Soprattutto quando il COVID 19 ha colpito il mondo, l’industria sportiva ha ricevuto notevoli danni economici per la chiusura degli stadi e partite cancellate. Ma a salvare le società di calcio sono stati i diritti Tv in quanto le società che vogliono trasmettere le partite dei maggiori campionati o competizioni in diretta devono sborsare milioni di euro per garantirsi i diritti o l’esclusiva!

Quindi si possono godere le partite in diretta da casa.

E siccome quasi tutte le partite vengono trasmesse in televisione o in streaming sui vari canali e applicazioni, gli appassionati di calcio si godono sempre lo sport dalla loro zona di comfort.

Inoltre sono innumerevoli i siti che permettono di conoscere i risultati delle partite e anche i migliori marcatori di ciascun campionato come ad esempio http://www.topmarcatori.it.

Tattica di gioco

Oltre ad avere le squadre di gransissima qualità in tutto il mondo con calciatori di altissimo livello il calcio è così speciale perché ogni squadra ha uno stile di gioco diverso dato dal proprio allenatore. Questo è qualcosa di unico ed esiste solo per il calcio e pochi altri sport.

Ad esempio, il cricket ha un formato fisso e tutti devono giocare in base ad esso.

Nel calcio a seconda dell’idea di gioco del proprio allenatore ci sono stili di gioco e schemi tattici diversi. Chi ama giocare con difesa a uomo e chi a zona. Chi usa il 4-4-2 chi il 4-3-3 ma anche il 3-5-2, il 4-2-3-1 il 3-4-3 o il 4-3-2-1 sono solo alcuni tra gli schemi utilizzati dai vari tecnici di squadra di calcio.

Ad esempio il Barcellona di Pep Guardiola era famoso per giocare un calcio basato sul possesso di palla e sul gioco offensivo e spettacolare. Dall’altra parte, il Real Madrid di Ancelotti ha uno stile di gioco meno spettacolare ma molto concreto.

Tifosi appassionati

del calcio sono noti i tifosi e gli stadi pieni di coreografie. L’energia che trasmettono i tifosi negli stadi si può vedere in tutto il mondo. Non importa da quale parte del mondo ti stai godendo questo gioco, ci saranno sempre tifosi e spettatori entusiasti di seguire e tifare la propria squadra.

Secondo dati ufficiali sono circa 3,5 miliardi le persone che seguono e guardano il calcio a livello globale. Quindi, la passione dei tifosi di calcio è impareggiabile in quanto a numero di persone che lo seguono.

Altezza o robustezza fisica dei calciatori non è così importante

Rispetto ad altri sport come il basket e il football americano, l’altezza del corpo o il peso del giocatore non hanno un grande significato per quanto riguarda i risultati.

Sebbene sia vero che non esiste un criterio definito per tutto, anche i giocatori più magri o non tanto alti possono avere tanto talento e giocare a calcio ad altissimi livelli vedi ad esempio Leo Messi che ha vinto ben 7 Palloni d’oro!

Tuttavia, uno dovrebbe essere fisicamente in grado di saltare su questo carrozzone. Dal momento che centinaia di aspiranti sono già in fila per entrare in nazionale, è fondamentale che tutti siano mentalmente e fisicamente attivi.