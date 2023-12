Prima offerta per Thiago Motta: hanno scelto lui | A giugno per vincere lo scudetto

L’eco del campionato pazzesco del Bologna rimbomba in tutta la Serie A. Arrivano le prime offerte per Thiago Motta.

Il successo contro il Torino nell’ultimo Monday Night è solo la conferma dello stato di forma di un Bologna che non si ferma più: con il 2-0 griffato Fabbian e Zirkzee, i rossoblù sono arrivati a tre vittorie nelle ultime cinque partite.

Ma soprattutto sono quinti in classifica, a pari punti con la Roma di Mourinho, a sole tre lunghezze dal Napoli, in zona Champions, sempre senza dimenticare che se l’Italia finisse al primo o al secondo posto nel Ranking a fine stagione, il quinto posto potrebbe valere comunque la qualificazione in Champions League.

A Bologna nessuno ci sta pensando, siamo soltanto a dicembre, nemmeno al giro di boa, però alzi la mano chi pensava a questo clamoroso ruolino di marcia di una squadra che già l’anno scorso aveva mostrato grandi qualità, esplose però in questa stagione corrente.

Ovviamente Thiago Motta il deus ex machina, ha lasciato andar via Arnautovic senza fasciarsi la testa. Il Bologna ci ha guadagnato due, se non tre volte: ha monetizzato una cessione importante, gli ha permesso di lanciare definitivamente Joshua Zirkzee, che può diventare molto più remunerativo dell’attaccante austriaco.

Motta sotto la luce della ribalta

Al di là di Zirkzee, comunque monitorato da club internazionali che vanno per la maggiore, sono già due le squadre che stanno seguendo da vicino Thiago Motta, un allenatore offensivo e moderno, che vince tramite il gioco e non solo le qualità dei singoli giocatori.

Così l’italo-brasiliano finisce sotto la luce della ribalta. La Roma aveva mostrato interesse nei confronti di Thiago Motta, soprattutto se, come sembra, José Mourinho terminerà la sua esperienza a Roma a giugno, a prescindere dai risultati che otterrà. Ma non c’è solo la Roma su Thiago Motta.

Pioli in bilico: scatto Milan per Thiago Motta

La sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund in Champions League oltre che influire su una eliminazione quasi certa (Milan addirittura fuori dall’Europa se pareggia a Newcastle e se dovesse vincere deve sperare che il PSG perda in Germania) ha fatto ritornare i dubbi sull’operato di Stefano Pioli.

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, sta cercando di affrettare le operazioni per blindare l’allenatore italo-brasiliano, ma deve fare attenzione oltre che alla Roma, proprio al Milan. Che potrebbe compiere uno scatto in più verso Thiago Motta.