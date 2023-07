Prestito senza diritto di riscatto: Casadei in Serie A | Riunione urgente col Chelsea

L’estate on fire di Cesare Casadei non sta passando inosservata: il talento ravennate del Chelsea nel mirino di squadre di Serie A.

Pallone d’Oro e Scarpa d’Oro: questo in estrema sintesi il Mondiale Under 20 di Cesare Casadei, alfiere degli Azzurri, medaglia d’argento nella kermesse iridata argentina. Non solo.

Sull’onda dell’entusiasmo il baby romagnolo continua a far parlare di sé. Casadei brilla di luce propria Premier League Summer Series, il pre-season a cui sta partecipando il rinnovatissimo Chelsea di Mauricio Pochettino.

Tante giocate d’alta scuola dell’ex Inter, che ha letteralmente preso per mano il centrocampo dei Blues, dando spettacolo e stregando il nuovo allenatore dei Blues tanto da metterlo in difficoltà, complice anche un Lukaku fuori rosa e sempre più ai margini della squadra londinese.

Bel dilemma per il Chelsea, che fare ora con questo Casadei on fire: tenerlo e dargli una chance, oppure monetizzare al massimo e cederlo, magari in prestito secco, senza diritto di riscatto?

Un’ascesa repentina

Fulminea l’ascesa del centrocampista mato a Ravenna e cresciuto a Milano Marittima, ex Cervia e Cesena, ma soprattutto Inter, visto che in nerazzurro è passato in un amen dall’Under 17 (col quale ha vinto un campionato nel 2019) all’Under 19, diciassette anni.

Due anni fa il The Guardian lo inserì nell’elenco annuale “Next Generation” di The Guardian, con i prospetti con il punteggio più alto nati nel 2003. Nessuno in Italia, però, ha creduto in lui. Per il Chelsea è stato un giochetto da ragazzi per prenderlo a soli 15 milioni di euro.

Pressing a tutto campo

Il Golden Boot del Mondiale Under 20, addirittura da centrocampista, sta cavalcando un’onda anomale, migliorando a vista d’occhio: tutti a parlare della super amichevole col Wrexham (finita 5-0 con doppietta di Maatsen e reti di Gallagher, Nkunku e Chilwell), altra conferma che sta attraversando un periodo davvero d’oro.

Il Chelsea ora è un bivio. I Blues potrebbero toglierlo dal mercato e tenerselo tutto per sé, anche se con Pochettino avrebbe un minutaggio alquanto ridotto. Oppure cederlo in prestito, le squadre non mancano di certo. Bisogna capire quanto rilevante sia l’interesse della Juventus, impegnata però in un mercato sostenibile dove la priorità sono le cessioni, poi le eventuali entrate. Più percorribile l’ipotesi Fiorentina. Che dopo aver preso Arthur, punta a completare il reparto di centrocampo, magari proprio con Casadei. Sarebbe una buona notizia perfino per il Mancio, pronto a spalancargli le porte della Nazionale per eccellenza.