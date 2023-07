Prestito per diventare grande: ciao ciao Juve | Proprio come il principino Marchisio

Lo gradirebbe volentieri Max Allegri uno come Marchisio, un centrocampista che la Juve avrebbe pure ma è ancora acerbo.

Bei tempi con Marchisio in campo. Era un’altra Juventus. Una Juventus vincente, soprattutto con un grande centrocampo, quello che non ha avuto affatto nelle ultime due stagioni.

La Signora ha allevato il suo Principino nel settore giovanile bianconero, abituandolo subito a competere per qualsiasi trofeo. Come il Torneo di Viareggio, dove arrivò due volte in finale, vincendo l’edizione del 2005 contro i pari età del Genoa.

È Fabio Capello ad accorgersi di lui, convocandolo più volte in prima squadra, ma senza farlo mai scendere in campo. Almeno fin quando lo scandalo di Calciopoli porta la retrocessione d’ufficio tra i cadetti. Lì nasce e si forgia Claudio Marchisio.

Le prime partite mettono in luce un giocatore dalle movenze meravigliose: danza Marchisio sul pallone, ma quando c’è da fare legna, è il primo a sporcarsi le mani. Ma come ogni talentino che si rispetti, per diventare grandi bisogna passare del tempo fuori casa.

La storia si ripete

Subito dopo il ritorno in Serie A, Marchisio nella stagione 2007-08 viene mandato in prestito all’Empoli, prima di tornare alla Juve per diventare uno dei centrocampisti più iconici della storia bianconera. “Ho fatto solo un anno fuori, ad Empoli nel 2007-08 – ha ricordato più volte il Principino – non l’ho mai rimpianto perché mi ha fatto crescere tantissimo come uomo”

Ecco a Fabio Miretti potrebbe accadere la stessa storia. Con un vantaggio rispetto a Marchisio, il centrocampista bianconero infatti ha già giocato in Serie A, cogliendo al volo l’opportunità data dai tanti e reiterati infortuni nella scorsa, travagliata, stagione juventina.

Cessione a titolo temporaneo

Per la Signora, comunque, Miretti è attualmente incedibile, Max Allegri lo ha convocato perfino per la tournee statunitense, ma se si vuole esaudire il desiderio dell’allenatore toscano, voglioso di allenare Franck Kessie, bisogna fare qualche sacrificio in più.

Se non bastassero le cessioni di Arthur (alla Fiorentina), Zakaria (forse al West Ham) e McKennie (che per il momento resta) per arrivare a Kessié, o meglio ancora l’ivoriano arrivasse davvero nella Torino bianconera, Miretti potrebbe essere dirottato altrove, a titolo temporaneo. La destinazione più probabile ad oggi è quella della Salernitana: per Paulo Sousa non ci sarebbero problemi a farlo giocare, acquisire un alto minutaggio in Serie A per poi tornare alla Juventus e non muoversi più, proprio come fece il Principino Marchisio.