Prestito con obbligo di riscatto: telefonata, accordo e arriva Timo Werner | In Serie A per lo Scudetto

Il campione tedesco approda per la prima volta in Italia. Grande colpo della dirigenza che fa un regalo straordinario ai tifosi.

Timo Werner è nato il 6 marzo del 1996 a Stoccarda, in Germania. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del VfB Stoccarda, la squadra della sua città natale. Nel 2016, ha attirato l’attenzione internazionale quando si è trasferito al RB Lipsia in Bundesliga.

Ha avuto l’impatto immediato diventando uno dei migliori marcatori della squadra. Infatti, dal 2016 al 2020 ha collezionato 127 presenze ed ha messo a segno 78 goal. Nel giugno 2020, Timo Werner ha firmato per il Chelsea in Premier League.

Il trasferimento è stato notevole in quanto la squadra ha dovuto sborsare una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Durante questa esperienza ha dimostrato la sua versatilità giocando sia come punta centrale sia come esterno d’attacco.

Sebbene abbia contribuito con goal e assist, più precisamente durante la sua esperienza fino al 2022 a Londra ha collezionato 56 presenze e 10 goal, ha anche affrontato periodi in cui la sua precisione sotto porta è stata oggetto di dibattito.

Il suo ritorno al Lipsia

Prima di trasferirsi in Inghilterra, Werner ha anche rappresentato la Germania in diverse competizioni internazionali, tra cui la Coppa del Mondo e gli Europei. Le sue caratteristiche tecniche lo elevano fra i migliori calciatori in Europa per velocità, agilità e capacità di segnare.

Ha un ottimo senso del goal e può giocare in diversi ruoli offensivi. La sua rapidità lo rende una minaccia costante per le difese avversarie. Dal 2022 è ritornato in Bundesliga giocando proprio con il Lipsia. Da allora fino ad oggi ha collezionato 35 presenze e 11 goal. Il suo valore di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno del 2026. Nelle prime partite di questo nuovo campionato ha giocato otto match ed ha segnato ben 2 goal. Il suo grande talento sarebbe stato attenzionato anche da diversi club in Europa.

Il Milan sulle tracce di Werner

Infatti, secondo quanto riportato da fichajes, il giocatore potrebbe richiedere la cessione sin dal prossimo mercato di gennaio. E, secondo quanto riportato da bild, Rouven Schroder, il direttore sportivo del Lipsia ha comunque voluto precisare che nonostante Werner stia lottando per affrontare la concorrenza e prendersi un posto da titolare, non sembra intenzione della squadra volersi privare di lui.

In questa ipotesi, il Milan di Stefano Pioli potrebbe inserirsi e chiederlo in prestito per dare manforte ai rossoneri e cercare di risollevare una situazione in classifica che sta facendo perdere lucidità alla squadra in vista della lotta per lo scudetto.