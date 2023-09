Prestito con diritto di riscatto: scandalo in Serie A | Amrabat tradisce la Fiorentina

Il centrocampista marocchina da tempo ha espresso la sua volontà di lasciare Firenze, ma non sono arrivate offerte soddisfacenti.

Resta ancora lontana dalla risoluzione la questione relativa a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino nel dicembre scorso era stato nominato da molti come uno dei migliori centrocampisti del Mondiale e schierato in un’ipotetica formazione ideale della competizione iridata.

Mondiale in Qatar che, oltre a regalare un sogno al Marocco e a tutto un Continente intero che non aveva mai raggiunto le semifinali in una competizione iridata per nazionali, ha fatto scoprire a tanti le qualità del giocatore che è così finito nel taccuino di molti top club europei.

A gennaio si è fatto avanti il Barcellona che ha offerto più di 30 milioni di euro alla Fiorentina. L’accordo con il ragazzo c’era ed era già stato trovato. A mancare, però, c’era quello con il club viola. Quest’ultimo si è indispettito, e non poco, per come ha agito il club blaugrana che ha prima chiamato il calciatore e poi, solo in un secondo momento, il club.

Si era nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e anche per la difficoltà di reperire un sostituto, la Fiorentina ha preferito rifiutare la proposta del Barcellona. Amrabat, quindi, anche se non proprio al settimo cielo, è rimasto e si è giocato il resto della stagione con il club viola.

Amrabat, un’estate da separato in casa

Il rapporto tra Amrabat e la società viola, però, ha subito uno scossone e si è definitivamente deteriorato. La Fiorentina ha fatto sapere chiaramente di essere disposta a cedere in estate il centrocampista, ma ad una cifra non inferiore ai 30 milioni. A differenza di gennaio, però, le offerte richieste non sono arrivate.

Sofyan ha trascorso un’estate da separato in casa e anche in questo inizio di stagione non è entrato per nulla nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Con il contratto in scadenza tra meno di un anno è chiaro che la situazione resta complicata, ma soprattutto di difficile risoluzione.

Amrabat, parte in prestito con diritto?

Nel corso di questi mesi ci sono stati soltanto timidi approcci di Juventus, Manchester United e Liverpool per Amrabat. La Fiorentina non si è mai mossa dalle sue valutazioni di 25-30 milioni di euro, ma in queste ultime ore potrebbe decidere di cambiare strategia.

Secondo quanto riferito da La Nazione, infatti, la proprietà della Fiorentina ha deciso di valutare l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto per il centrocampista marocchino. Un netto cambio di strategia e posizione rispetto a qualche settimana fa che, dunque, apre a nuovi interessanti scenari sul mercato con la Juventus in prima fila e alla finestra.