Prestito con diritto di riscatto: finalmente Draxler | Il PSG lo sta regalando

A prescindere dal caso Mbappé, la rivoluzione del PSG passa anche per l’apertura alla cessione in prestito di Julian Draxler.

Quiete prima della tempesta o tanto rumore per nulla? Due luoghi comuni che tengono banco in queste ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, pensando ovviamente al leit motiv di un caso che tiene banco da mesi, quello riguardante Kylian Mbappé.

Il Principe di Bondy ha accettato tutte le “ritorsioni” del furioso Nasser Al-Khelaifi, ribandendo la sua volontà di rimanere a Parigi fino all’ultimo giorno prima della scadenza del suo contratto, il 30 giugno 2024. Poi tante speculazioni sul suo futuro al Real Madrid, nonostante Don Florentino si sia comportato esattamente come il fuoriclasse francese, in silenzio.

In Francia sono convinti che il presidente del Paris Saint Germain abbia cambiato strategia: capito ben prestito che non c’erano proprio le condizioni per continuare la linea dura, ha preferito virare verso il reintegro nel gruppo squadra di Luis Enrique con una sorta di patto nel quale Mbappé andrà sì via, ma facendo prendere soldi alla squadra che lo ha lanciato alla ribalta mondiale.

In Inghilterra, invece, ipotizzano un pensiero stupendo che starebbe pervadendo l’astuto Florentino Perez, un ultimo assalto in extremis per prendere Mbappé ora, colmando quella lacuna data dall’assenza dell’assegnazione della “camiseta” numero 9, senza aspettare gennaio, quando Kylian sarà libero di firmare pre-contratti.

La rivoluzione continua

Al netto di Mbappé, comunque, la rivoluzione del Paris Saint Germain targata Luis Enrique, continua. Dopo la cessione a titolo temporaneo di Renato Sanches alla Roma, con annesso Leandro Paredes (lui sì a titolo definitivo), è il turno di ex promessa del calcio tedesco.

Tale è rimasto Julian Draxler, a prescindere da quel titolo mondiale conquistato con la sua Germania nel 2014, con cotanto “Mineirazo” per il Brasile, travolto 7-1 in semi.

Draxler può partire: una nuova destinazione

Secondo RMC Sport, il Crystal Palace ha avviato i contatti con il PSG per il trequartista tedesco, per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. La classica formula da toccasana per tamponare un’emergenza (economica ma anche logistica, vedi l’arrivo di Kepa dal Chelsea al Real Madrid per rimpiazzare temporaneamente Courtois) ma anche l’occasione di sfoltire la rosa da parte delle big.

Tanto il futuro di Draxler non sarà a Parigi, visto che come Mbappé ha contratto in scadenza nel 2024, ma a differenza di Kylian il PSG non opporrà resistenza sullo svincolo. Il problema ad oggi è uno solo: chi si accollerà lo stipendio del nazionale tedesco, da ben 7 milioni l’anno. Solo con un aiuto da parte dei parigini, il divorzio da Draxler sarà garantito.