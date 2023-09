Preparati per la sosta: panchina assegnata a mister Gotti | Ritorna per la salvezza

Luca Gotti pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza con lo Spezia. È il candidato forte per la prossima sosta.

La scorsa annata aveva cominciato sulla panchina dello Spezia, senza però portare a termine il suo incarico, nonostante avesse firmato un contratto biennale con la società ligure. Il motivo è di facile comprendonio.

Dopo ventidue partite il suo ruolino di marcia con gli Aquilotti valeva più di mille giudizi: 19 punti, diciassettesimo posto, inevitabile l’esonero di febbraio. Arrivò Semplici al suo posto, le cose non migliorarono di certo visto che al termine del campionato, i liguri retrocedono in Serie B, tra tanti rimpianti.

Ora il nome di Gotti un passato da giocatore che in dieci anni è stato in squadre venete dilettantistiche (Contarina, San Donà e infine Caerano), torna di moda per un club che non se la sta passando per niente bene e confida in Gotti per sterzare. A patto che sia il Gotti di Udine.

Un super biennio per l’allenatore di Adria, che nel 20129 iniziò la stagione come vice Tudor. A novembre l’esperienza dell’allenatore croato era già finita, i Pozzi scelsero per la soluzione interna. Debutto vincente (1-0 al Genoa), terminò la stagione con ino onorevolissimo tredicesimo posto, con 45 punti.

Luca Gotti, ascesa e declino

Aveva sempre detto di voler tornare a fare il vice una volta che l’Udinese si fosse riassestata, finì per prolungare il proprio contratto fino a giugno 2021. Anche l’anno dopo portò a termine l’incarico, salvezza con largo anticipo, quattordicesimo posto con 40 punti all’attivo.

I Pozzo lo confermarono anche per la stagione susseguente, ma dall’ascesa al declino il passo è breve. A causa di un deludente cammino, Luca Gotti venne esonerato il 7 dicembre, lasciando i friulani al quattordicesimo posto, con 16 punti in altrettante partite.

Ritorno al futuro, Luca Gotti il candidato forte

Detto della sua breve esperienza allo Spezia, il nome di Luca Gotti è tornato di moda, nel caso in cui dovesse precipitare la situazione di Paulo Sousa a Salerno. La sconfitta di Empoli ha reso traballante quella panchina. E il calendario non aiuta per niente i campani, che sabato prossimo riceveranno l’Inter, una delle capolista della Serie A, insieme al Milan.

Luca Gotti il candidato forte, che potrebbe diventare allenatore della Salernitana magari durante la prossima sosta, dato per scontato che l’Inter non può essere una gara spartiacque per Paulo Sousa, a meno di clamorose sconfitte. L’alternativa potrebbe essere proprio un ritorno al futuro, in quell’Udinese che con Sottil non riesce proprio a switchare. Decisive le prossime gare. La Salernitana, però, sarebbe attualmente in vantaggio.