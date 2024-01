Prendono Bernardeschi il 31 gennaio: affare definito in ogni dettaglio | Torna in Serie A con la n°10

Bernardeschi sempre più vicino al ritorno in Italia. L’affare è impostato ma servono ancora determinate condizioni. Ecco quali.

Ha lasciato l’Italia dopo aver fatto incetta di trofei, con la Juventus e con la Nazionale. Tre scudetti, due coppe Italia, altrettante Supercoppe italiane, peccato che la storia con la Signora s’è interrotto per il mancato accordo per il rinnovo.

Ma Federico Bernardeschi aveva un po’ la pancia piena vista che con l’Italia del Mancio si era tolto la soddisfazione di contribuire allo storico successo di Wembley contro i padroni di casa inglesi, riportando l’Italia sul tetto del mondo.

E forse, sempre con la pancia pieno, il centrocampista di Carrara si trasferisce nella Major League Soccer (MLS), accasandosi come “designated player” con i canadesi del Toronto FC, formando una piccola colonia di italiani insieme a Mimmo Criscito (una meteora in Ontario) e Lorenzo.

Gioca tanto, segna nella partita d’esordio con la maglia del Toronto nel campionato statunitense, ma quel gol nel 4-0 rifilato allo Charlotte si rivela un’illusione, sia per i canadesi sia per lui. La situazione degenera con il passare delle giornate. Così ora Federico Bernardeschi non vede l’ora di tornare in Serie A. Il suo habitat naturale.

In trepida attesa

Non è certo di oggi la notizia di un suo possibile ritorno nella squadra con cui ha avuto le più grandi soddisfazioni e alzato trofei, la Juventus. Ovviamente. Ma per il ritorno al futuro c’è bisogno che si incastrino alcune situazioni.

Sì perché il mercato ora è sostenibile. La Juventus deve cedere (non solo giocatori della Next Gen) per poter comprare, a titolo definitivo o temporaneo fa lo stesso. L’importante, per esempio, è che si concretizzi il passaggio di Kostic in Arabia Saudita, anche se le condizioni ad oggi non sono alla stregua di una pista calda.

L’alternativa

Potrebbe essere Kean a favorire il ritorno di Bernardeschi in Italia. Anche perché l’idea Jordan Henderson, in rotta con l’Al-Ettifaq, tale sarà. L’ex capitano del Liverpool, infatti, sembra interessato più all’Ajax, pronto ad offrirgli un contratto di una stagione e mezza, rispetto alla Juve che lo vorrebbe fino a giugno, poi si vedrà cammin facendo.

Così tutto gira intorno a Moise Kean, destinato a partire in prestito: in Italia servirebbe alla Fiorentina, ma anche al Monza, a cui serve parimenti ai viola un attaccante in grado di concretizzare le tante occasioni che costruiscono sia gli uomini di Italia, sia quelli di Palladino. Anche se Kean potrebbe tornare in Inghilterra, dove ci sono un po’ di squadre pronte a prendere. Ecco perché l’affare Bernardeschi potrebbe sbloccarsi a fine mercato invernale, quando sicuramente un’uscita ci sarà, in modo tale da aprire alle entrate. O ai graditi ritorni.