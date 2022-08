Premier League, risultati, marcatori e classifica della 3ª giornata 20-21-22/8/2022

Risultati, marcatori e classifica della terza giornata di Premier League. Pari in rimonta del Manchester City contro il Newcastle. Tonfo incredibile del Chelsea in casa del Leeds. Trionfo dell’Arsenal su Bournemouth.

La terza giornata di Premier League ha regalato tante sorprese. La prima è il pari del Manchester City sul campo del Newcastle. I Citizens erano avanti per 1-0 fin quando i padroni di casa si sono portati in vantaggio con due reti. Gli ospiti, però, hanno risolto subito con Haaland e Silva che hanno segnato in quattro minuti. Il City perde momentaneamente la vetta.

Primo solitario è l’Arsenal che vince e convince per 3-0 sul campo del Bournemouth. A fare notizia, però, è il KO del Chelsea contro il Leeds per 3-0. La squadra di Thomas Tuchel perde ancora punti dopo il pari nel derby col Tottenham. Proprio gli Spurs, invece, hanno vinto per 1-0 contro il Wolverhampton.

Tanta attesa per il posticipo tra Manchester United e Liverpool. Ad aggiudicarsi il big match sono i Red Devils che guadagnano i primi tre punti della stagione.

Premier League, risultati della terza giornata

Sabato 20 agosto

Tottenham-Wolverhampton 1-0 64′ Kane

Crystal Palace-Aston Villa 3-1 5′ Watkins (A), 8′ e 58′ Zaha (C), 71′ Mateta (C)

Everton-Nottingham Forest 1-1 82′ Johnson (N), 88′ Gray (E)

Fulham-Brentford 3-2 1′ Reid (F), 20′ Palhinha (F), 44′ Norgaard (B), 71′ Toney (B), 90′ Mitrovic (F)

Leicester-Southampton 1-2 54′ Maddison (L), 68′ e 84′ Adams (S)

Bournemouth-Arsenal 0-3 5′ e 11′ Odegaard, 54′ Saliba

Domenica 21 agosto

West Ham-Brighton 0-2 22′ rig. Mac Allister, 66′ Trossard

Leeds-Chelsea 3-0 33′ Aaronson, 37′ Rodrigo, 69′ Harrison

Newcastle-Manchester City 3-3 6′ Gundogan (M), 28′ Almiron (N), 39′ Wilson (N), 54′ Trippier (N), 61′ Haaland (M), 64′ Bernardo Silva (M)

Lunedì 22 agosto

Manchester United-Liverpool 2-1 16′ Sancho (M), 53′ Rashford (M), 83′ Salah (L)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 9

2. Manchester City 7

3. Tottenham 7

4. Leeds 7

5. Brighton 7

6. Newcastle 5

7. Fulham 5

8. Brentford 4

9. Crystal Palace 4

10. Nottingham 4

11. Southampton 4

12. Chelsea 4

13. Aston Villa 3

14. Manchester United 3

15. Bournemouth 3

16. Liverpool 2

17. Everton 1

18. Wolves 1

19. Leicester 1

20. West Ham 0