Premier League: risultati, marcatori e classifica della 26ª giornata 4-5-6/2/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della ventiseiesima giornata di campionato.

La lotta per vincere la Premier League si fa sempre più accesa. Alle 13.30, infatti, si parte subito alla grande con il match tra Mancester City e Newcastle. Foden e Silva bastano per portare i Citizens al secondo posto. Momento ancora difficile per i Magpies che non riescono ancora a trovare la vittoria ma che continuano a sognare davvero in grande.

Rimonta davvero super per l’Arsenal contro il Bournemouth. Doveva essere una semplice partita contro l’ultima classificata ma per i Gunners è stata quasi un incubo. Gli ospiti erano andati addirittura in doppio vantaggio ma la squadra di Mikel Arteta è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere al fotofinish, al 97′, con un 3-2 pesantissimo di Nelson che regala alla sua squadra ancora il primato in classifica.

Dopo la vittoria nel derby, il Tottenham perde in casa contro il Wolverhampton. Ritorna alla vittoria anche il Chelsea con l’1-0 in casa contro il Leeds. Sogna l’Europa anche il Brighton di Roberto De Zerbi con il 4-0 sul campo del West Ham. L’attenzione della giornata, però, è tutta su Anfield dove il Liverpool affronta il Manchester United.

Esagera tantissimo il Liverpool che ne rifila ben 7 ai Red Devils. I Reds, dopo mesi davvero difficili, sembrano aver ritrovato la forma giusta ed incassano la seconda vittoria consecutiva. Doppietta per Gakpo, Nunez e Salah, conlude la rete di Firmino. Momento magico per il Liverpool che agguanta il quinto posto. Caduta violentissima per lo United.

Premier League, risultati della ventiseiesima giornata

Sabato 4 marzo

Manchester City-Newcastle 2-0 15′ Foden, 67′ Bernardo Silva

Wolverhampton-Tottenham 1-0 82′ Traore

Chelsea-Leeds 1-0 53′ Fofana

Brighton-West Ham 4-0 18′ rig. Mac Allister, 52′ Veltman, 69′ Mitoma, 89′ Welbeck

Aston Villa-Crystal Palace 1-0 27′ aut. Andersen

Arsenal-Bournemouth 3-2 1′ Billing (B), 57′ Senesi (B), 62′ Partey (A), 70′ White (A), 90+7′ Nelson (A)

Southampton-Leicester 1-0 35′ Alcaraz

Domenico 5 marzo

Nottingham-Everton 2-2 10′ Gray (E), 19′, 77’Johnson (N), 29′ Doucoure (E)

Liverpool-Manchester United 7-0 43′, 50′ Gakpo, 47′, 75′ Nunez, 66′, 83′ Salah, 88′ Firmino

Lunedì 6 marzo

Brentford-Fulham 3-2

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 63

2. Manchester City 58

3. Manchester United 49

4. Tottenham 45

5. Liverpool 42

6. Newcastle 41

7. Fulham 39

8. Brighton 38

9. Brentford 38

10. Chelsea 34

11. Aston Villa 34

12. Crystal Palace 27

13. Wolves 27

14. Nottingham 26

15. Leicester 24

16. West Ham 23

17. Leeds 22

18. Everton 22

19. Bournemouth 21

20. Southampton 21