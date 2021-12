Premier League: risultati, marcatori e classifica 16° giornata 10-11-12/12/2021

Risultati, marcatori e classifica della 16° giornata di Premier League. Vittoria di misura per il Manchester City contro il Wolverhampton. Stesso risultato anche per il Liverpool contro l’Aston Villa. Soffre ma vince il Chelsea grazie al rigore di Jorginho contro il Leeds. Cade l’Everton.

La sedicesima giornata di Premier League si è aperta con la sconfitta del Watford di Claudio Ranieri contro il Brentford. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per l’allenatore italiano che adesso rischia molto. Al Manchester City basta Sterling su rigore per chiudere la pratica contro il Wolverhampton. Un 3-2 straordinario quello tra Chelsea e Leeds con i Blues che vincono all’ultimo minuto grazie ad un rigore realizzato da Jorginho.

Vittoria di misura anche per il Liverpool che con un rigore trasformato da Salah batte l’Aston Villa di Steven Gerard. Stesso risultato anche per il Manchester United contro il fanalino Norwich con un rigore siglato da Ronaldo. Vittoria larga per 4-0 del Leicester contro il Newcastle. L’Everton di Rafa Benitez perde per 3-1 contro il Crystal Palace di Patrick Vieira. Rinviata per casi Covid la partita tra Tottenham e Brighton.

Premier League: i risultati della 16° giornata

Venerdì 10 dicembre

Brentford-Watford 2-1 (24′ Dennis, 84′ Jansson, 95′ rig. Mbeumo)

Sabato 11 dicembre

Manchester City-Wolverhampton 1-0 (66′ rig. Sterling)

Chelsea-Leeds 3-2 (26′ rig. Raphinha, 42′ Mount, 58′ rig., 92′ rig. Jorginho, 83′ Gelhardt)

Liverpool-Aston Villa 1-0 (67′ rig. Salah)

Arsenal-Southampton 3-0 (20′ Lacazette, 27′ Odegaard, 62′ Gabriel)

Norwich-Manchester United 0-1 (75′ rig. Ronaldo)

Domenica 12 dicembre

Burnley-West Ham 0-0

Leicester-Newcastle 4-0 (38′ rig., 81′ Tielemans, 57′ Daka, 85′ Maddison)

Crystal Palace-Everton 3-1 (41′ Gallagher, 62′ Tomkins, 70′ Rondon, 94′ Gallagher)

Brighton-Tottenham rinviata

Premier League: la classifica dopo la 16° giornata

Manchester City 38

Liverpool 37

Chelsea 36

West Ham 28

Manchester United 27

Arsenal 26

Tottenham 25

Leicester 22

Wolverhampton 21

Brighton 20

Brentford 20

Aston Villa 19

Crystal Palace 19

Everton 18

Southampton 16

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Norwich 10

Newcastle 10

