Premier League 2020-2021, risultati 36° giornata: Chelsea-Arsenal 0-1, ne approfitta il Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 36° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Corsa scudetto che finisce con due giornate in anticipo in Inghilterra, infatti il Manchester United perde due volte consecutivamente, prima il recupero con il Liverpool 2 a 1 e poi sempre per 2 a 1 in casa con il Leicester, e vede sfumare la possibilità di vincere il titolo; festeggia invece il Manchester City che grazie alla tripletta di Torres si impone a fatica sul Newcastle, 4 a 3 alla fine delle ostilità.

Sconfitta interna per il Chelsea, 1 a 0 nel derby con l’Arsenal, che perde il terzo posto ed ora nelle ultime due giornate dovrà anche guardarsi le spalle perchè il Liverpool, vittorioso 2 a 1 in casa del West Bromwich Albion, è intenzionato a qualificarsi per la prossima Champions League. Il Tottenham vince 2 a 0 in casa contro il Wolverhampton, reti di Kane e Hojbjerg, e potrebbe ancora sperare in una qualificazione nell’Europa che conta; pareggio 1 a 1 per il West Ham United in casa del Brighton, le reti arrivano negli ultimi dieci minuti, prima Wellbeck per i padroni di casa al 83esimo e quattro minuti più tardi Benrahma per gli ospiti.

Poker esterno per il Leeds United, 4 a 0 in casa del Burnley; bella vittoria del Southampton, 3 a 1 nel proprio stadio sul Fulham che retrocede insieme al West Bromwich Albion con due giornate d’anticipo; vittoria casalinga per il Crystal Palace, 3 a 2 sull’Aston Villa. Vince in trasferta invece il Liverpool, 2 a 1 in casa del West Bromwich Albion grazie alla rete al 95esimo del portiere Allison, e può ancora sperare di qualificarsi per la Champions League; vince lontano da casa anche lo Sheffield United che si impone 1 a 0 in casa dell’Everton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Manchester United – Leicester City 1 – 2

Chelsea – Arsenal 0 – 1

Newcastle United – Manchester City 3 – 4

Burnley – Leeds United 0 – 4

Southampton – Fulham 3 – 1

Brighton – West Ham United 1 – 1

Crystal Palace – Aston Villa 3 – 2

Tottenham – Wolverhampton 2 – 0

West Bromwich Albion – Liverpool 1 – 2

Everton – Sheffield United 0 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 83

Manchester United 70

Leicester City 66

Chelsea 64

Liverpool 63

Tottenham 59

West Ham United 59

Everton 56

Arsenal 55

Leeds United 53

Aston Villa 49

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Burnley 39

Newcastle United 39

Brighton 38

Fulham 27

West Bromwich Albion 26

Sheffield United 20

