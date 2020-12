Premier League 2020-2021, risultati 14° giornata: Liverpool forza 7, il Manchester United ne fa 6, Arsenal e Tottenham ko, bene City e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 14° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Roboante vittoria del Liverpool sul Crystal Palace, sono addirittura sette le marcature messe a segno dai Reds, doppietta per Firmino e Salah, reti di Minamino, Manè e Henderson per il 7 a 0 finale; risultato tennistico anche per il Manchester United che travolge 6 a 2 il Leeds United e si prende il terzo posto con una partita da recuperare.

Vittoria in trasferta per il Manchester City, 1 a 0 in casa del Southampton con una rete di Sterling al quarto d’ora del primo tempo; terza vittoria di fila per l’Everton di Carlo Ancelotti, questa volta è l’Arsenal che viene sconfitto, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti. Vince lontano da casa anche il Leicester City che supera 2 a 0 il Tottenham di Mourinho che sembra entrato in una piccola crisi.

Pareggio 1 a 1 tra Newcastle United e Fulham; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Brighton e Sheffield United sempre più ultimi con soli 2 punti in 14 partite. L’Aston Villa vince 3 a 0 in casa del West Bromwich Albion, con due dei tre goal messi a segno negli ultimi minuti di partita; il Burnley batte il Wolverhampton, mentre il Chelsea passeggia contro il West Ham.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Crystal Palace – Liverpool 0 – 7

Southampton – Manchester City 0 – 1

Everton – Arsenal 2 – 1

Newcastle United – Fulham 1 – 1

Brighton – Sheffield United 1 – 1

Tottenham – Leicester City 0 – 2

Manchester United – Leeds United 6 – 2

West Bromwich Albion – Aston Villa 0 – 3

Burnley – Wolverhampton 2 – 1

Chelsea – West Ham United 3 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 31

Leicester City 27

Manchester United 26

Everton 26

Tottenham 25

Chelsea 25

Southampton 24

Manchester City 23

Aston Villa 22

West Ham United 21

Wolverhampton 20

Newcastle United 18

Crystal Palace 18

Leeds United 17

Arsenal 14

Burnley 13

Brighton 12

Fulham 10

West Bromwich Albion 7

Sheffield United 2

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS