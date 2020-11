Premier League 2020-2021, risultati 10° giornata: Chelsea-Tottenham 0-0, vincono Manchester City e United, pareggio Liverpool, ko Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 10° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea finisce 0 a 0, la squadra di Mourinho rimane così in testa alla classifica a 21 punti in compagnia del Liverpool fermato sul pareggio, 1 a 1, dal Brighton. Pokerissimo del Manchester City sul Burnley, 5 a 0 alla fine dei 90 minuti, tripletta di Mahrez e reti di Mendy e Torres.

Vince in trasferta il Manchester United, 3 a 2 in casa del Southampton, autore di una doppietta Cavani che al 92esimo regala la vittoria ai Red Devils; vittoria esterna anche per il Newcastle United nell’anticipo di Venerdì, le reti arrivano entrambe in zona Cesarini, la prima all’88esimo con Wilson e la seconda due minuti più tardi con Joelinton.

Il Leeds United vince di misura, 1 a 0, in casa dell’Everton con una rete di Raphinha al 79esimo; il West Bromwich Albion sconfigge 1 a 0 lo Sheffield United che rimane ultimissimo con un solo punto fatto in 10 partite; brutta sconfitta per l’Arsenal che viene battuto 2 a 1 in casa dal Wolverhampton, ora la posizione di classifica è critica a pochi punti dalla zona calda.

Nei Monday Night clamoroso colpaccio del Fulham sul campo del Leicester City, mentre il West Ham batte l’Aston Villa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Crystal Palace – Newcastle United 0 – 2

Brighton – Liverpool 1 – 1

Manchester City – Burnley 5 – 0

Everton – Leeds United 0 – 1

West Bromwich Albion – Sheffield United 1 – 0

Southampton – Manchester United 2 – 3

Chelsea – Tottenham 0 – 0

Arsenal – Wolverhampton 1 – 2

Leicester City – Fulham 1 – 2

West Ham United – Aston Villa 2 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Tottenham 21

Liverpool 21

Chelsea 19

Leicester City 18

Southampton 17

Wolverhampton 17

West Ham 17

Everton 16

Manchester United 16

Aston Villa 15

Manchester City 15

Leeds United 14

Newcastle United 14

Arsenal 13

Crystal Palace 13

Brighton 10

Fulham 7

West Bromwich Albion 6

Burnley 5

Sheffield United 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS