Premier League 2019-2020, risultati 26° giornata: Chelsea-Manchester United 0-2, vincono Liverpool, City, Tottenham, Arsenal e Everton

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata di Premier League che a causa degli impegni di coppa delle varie squadre si sviluppa in 11 giorni; aprono le danze Everton e Crystal Palace Sabato 8 Febbraio, con Lal vittoria degli uomini di Ancelotti per 3 a 1. In serata Brighton Hove Albion e Watford non vanno oltre il pareggio per 1 a 1, in rete gli ospiti al 19esimo del primo tempo, il pari arriva a 10 minuti dalla fine grazie ad un’autorete di Mariappa.

Domenica 9 Febbraio si gioca un solo match, quello tra Sheffield United e Bournemouth che vede i padroni di casa avere la meglio per 2 a 1 in rimonta; a San Valentino giocano il Wolverhampton contro il Leicester e, forse per l’influenza della giornata degli innamorati, non si vogliono far male, di conseguenza ne esce una partita noiosa e priva di emozioni che finisce 0 a 0.

Sabato 15 scendono in campo prima il Southampton contro il Burnley, 2 a 1 per gli ospiti, e poi il Liverpool che gioca in casa del Norwich City; con la testa già all’ottavo di finale di Champions i Reds non riescono ad imporre il loro gioco scoppiettante, ma vincono ugualmente grazie al solito Manè al 78esimo. Il giorno dopo si giocano le sfide tra Aston Villa e Tottenham, 3 a 2 per gli uomini di Mourinho, con il goal partita di Son messo a segno al 94esimo e tra Arsenal e Newcastle United, con la netta vittoria dei Gunners per 4 a 0 anche se due delle quattro reti vengono segnate nei minuti di recupero.

Le ultime due partite di questa lunga giornata vedono impegnate le due compagini di Manchester, Lunedì 17 lo United è impegnato a Londra contro il Chelsea e grazie alle reti di Martial e Maguire porta a casa una bella vittoria per 2 a 0; stesso risultato, 2 a 0, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra City e West Ham United Mercoledì 19, le reti sono di Rodrigo e De Bruyne.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – Crystal Palace 3 – 1

Brighton Hove Albion – Watford 1 – 1

Sheffield United – Bournemouth 2 – 1

Wolverhampton – Leicester City 0 – 0

Southampton – Burnley 1 – 2

Norwich City – Liverpool 0 – 1

Aston Villa – Tottenham 2 – 3

Arsenal – Newcastle United 4 – 0

Chelsea – Manchester United 0 – 2

Manchester City – West Ham United 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 76

Manchester City 54

Leicester City 50

Chelsea 41

Tottenham 40

Sheffield United 39

Manchester United 38

Wolverhampton 36

Everton 36

Arsenal 34

Burnley 34

Southampton 31

Newcastle United 31

Crystal Palace 30

Brighton Hove Albion 27

Bournemouth 26

Aston Villa 25

West Ham United 24

Watford 24

Norwich City 18

