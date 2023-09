Pradè e la magia a mercato chiuso: colpo a parametro zero | Rinforzo viola dell’ultimo secondo

Il dirigente della Fiorentina, dopo il grave infortunio occorso a Dodò, potrebbe essere costretto a ritornare sul mercato.

La trasferta di Udine ha dato risposte contrastanti alla Fiorentina ed al suo tecnico Vincenzo Italiano. Una vittoria per 2-0 che porta la squadra al quarto posto in classifica, in coabitazione con la Juventus, ed alla seconda vittoria consecutiva, terza su cinque in Serie A.

Vittoria importante, quindi, arrivata grazie a due reti: una dopo mezzora del primo tempo e l’altra praticamente allo scadere del match. In mezzo tanta sofferenza e diverse occasioni sbagliate, anche clamorosamente, dai bianconeri di casa. La Fiorentina ha saputo quindi soffrire e ha dato la prova al proprio tecnico che si può vincere anche così. Buona prova difensiva della squadra, ma in quel reparto i viola ora devono fare i conti con una brutta tegola.

Ad inizio match, infatti, si è fatto male il brasiliano Dodò. L’infortunio è sembrato subito grave visto che il ragazzo non riusciva a camminare ed è praticamente uscito dal terreno di gioco con le lacrime agli occhi. Gli esami effettuati nella mattinata di lunedì hanno evidenziato una lesione al crociato per il laterale viola che ora si sottoporrà ad intervento chirurgico e starà fuori per tanti mesi.

Al suo posto è entrato il 2004 Kayode che in questo momento è l’unica soluzione per la corsia destra di difesa a disposizione di Vincenzo Italiano. Il giovane italiano ha dimostrato buone qualità; viene da due ottime stagioni con la Primavera di Alberto Aquilani, da un Europeo Under 19 vinto grazie ad un suo gol e dalle prime apparizioni stagionali molto confortanti.

Fiorentina, a destra Kayode. E poi?

Chiaro è che, al momento, il solo Kayode non può bastare come opzione unica a destra. Giocando praticamente ogni tre giorni, Italiano dovrà inventarsi in fretta un’alternativa al giovane terzino nostrano. In rosa ci sarebbe Pierozzi, reduce da una buona stagione con la Reggina di Pippo Inzaghi, ma al momento è infortunato anche lui.

Il tecnico ex Spezia dovrà adattare qualcuno in quel ruolo. I centrocampisti a disposizione non ne hanno le caratteristiche e, quindi, ecco che Milenkovic o Martienz Quarta potrebbero, di tanto in tanto, traslocare a destra per far rifiatare Kayode e fungere da terzini un po’ più bloccati. La seconda alternativa vedrebbe Biraghi passare da sinistra a destra come già fatto nel finale della gara contro l’Atalanta di due domeniche fa.

Fiorentina, Pradè pesca dagli svincolati?

Terza e ultima alternativa, aspettando magari gennaio e la possibilità di rinforzarsi in quella zona del campo durante la prossima sessione di calciomercato, è quella di pescare dalla lunga lista di calciatori rimasti svincolati. Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ci sta pensando seriamente.

Il profilo che potrebbe fare al caso della Fiorentina è quello del 34enne spagnolo Aleix Vidal. L’ex, tra le altre, di Barcellona e Siviglia è attualmente senza contratto e senza squadra, può giocare da centrocampista e da terzino destro e sarebbe una soluzione low cost per offrire ad Italiano un’alternativa a Kayode.