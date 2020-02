Post Juventus-Fiorentina infuocato: durissimo botta e risposta tra Commisso e Nedved

Dopo la vittoria della Juventus contro la Fiorentina per 3-0, il presidente viola Rocca Commisso ha attaccato duramente l’operato dell’arbitro Pasqua ai microfoni di DAZN. Dura la replica del vice-presidente bianconero Pavel Nedved che ha portato ad una nuova risposta da parte dell’imprenditore statunitense.

E’ stato un post partita davvero infuocato quello andato ieri in scena al fischio finale della partita tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri si sono imposti per 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di De Ligt, ma alla dirigenza viola non è andato giù l’arbitraggio.

Al termine della partita, infatti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato pesanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN nei confronti dell’arbitro Pasqua e non solo. Il patron viola si è sfogato contro gli errori arbitrali che stanno penalizzando la sua squadra: “Con il Genoa non ci hanno dato rigore. Qui ci hanno dato due rigori: il primo forse c’era, il secondo non c’era mai, e da li i nostri ragazzi si sono demoralizzati. Non è giusto per i nostri tifosi che vengano trattati così. Sono tre partite che veniamo penalizzati. Non possono decidere le partite. I ragazzi devono vincere in campo. La Juve con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri, sono disgustato da quello che ho visto oggi, ma anche settimana passata col Genoa. Si deve aiutare il calcio nei modi giusti, in tutto il mondo non si può vedere la situazione di oggi”.

Commisso ha dichiarato come finora non si è mai lamentato, ma che ora si è superato ogni limite. L’imprenditore statunitense ha poi lanciato una frecciata alla Juventus, affermando come sia già forte e che le partite deve vincerle sul campo, senza alcun aiuto da parte dell’arbitro.

Dichiarazioni che hanno portato alla presa di posizione molto dura da parte di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, che sempre a DAZN ha risposto a tono a Commisso. L’ex giocatore bianconero ha dichiarato come ogni volta si tenti di macchiare le vittorie della sua squadra, che vince sul campo in modo meritato: “Il presidente ha tutto il mio rispetto, ma dall’altra parte devo dire che si sta usando un po’ troppo la cosa contro la Juventus, che la Juve non vince con merito, siamo abbastanza stufi di questo, perchè la Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere, perciò dobbiamo smetterla quando si gioca contro la Juve di farsi degli alibi, che la Juve non vince con merito“.

La polemica non si è placata e nel corso della giornata è arriva la replica di Commisso alle dichiarazioni di Nedved, con il presidente della Viola che ha intimato al vicepresidente bianconero di tacere: ““Nedved chiuda la bocca e non parli con me. Io non parlo con Nedved, parlo semmai col suo presidente. Il calcio italiano è visto in tutto il mondo, certe cose disgustano le persone, come sono disgustato io. Se vogliono farmi una multa, la pago senza problemi. Non si può andare avanti così, la Juventus deve vincere in campo, non con questi favori”.

Un botta e risposta davvero durissimo che ha portato a tante reazioni via social. Alcuni si sono schierati con Commisso, altri invece hanno attaccato il presidente viola per le sue pesanti dichiarazioni, tra cui Costacurta. Negli studi di Sky, l’ex calciatore del Milan ha dichiarato come il secondo rigore bianconero sia molto dubbio, ma che certe dichiarazioni sono inaccettabili.

I rapporti tra Juventus e Fiorentina sono sempre stati buoni in questi ultimi anni, vedremo se cambierà qualcosa dopo le pesanti accuse di Commisso. Una cosa è certa: ancora una volta in Italia il risultato di una partita passa in secondo piano, riducendo tutto ad un errore arbitrale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA