Posso accettare? Bonucci e la telefonata a Mancini: l’offerta fa tremare le gambe

Giuntoli pian piano sta portando a casa il risultato, la priorità assoluta delle cessioni. Ora non resta che disinnescare la bomba Bonucci.

Con molta, forse troppa, calma e fatica, Cristiano Giuntoli sta centrare il suo primo obiettivo da quando è entrato nel club per cui tifava sin da bambino: la Juventus.

Una Juventus extra large prima del suo arrivo. Poi la necessaria e inevitabile scrematura. Arthur alla Fiorentina, Zakaria al Monaco. E ancora: Aké in prestito con diritto di riscatto all’Udinese. De Winter nel Genoa di Gila. E ancora.

Rovella e Pellegrini in prestito con obbligo di riscatto alla Juventus: 17 milioni per l’ex centrocampista del Monza, quattro per l’esterno. Gli entourage ora sono al lavoro per trovare l’accordo sugli ingaggi, ma la trattativa è in discesa per la volontà di entrambi i calciatori.

Il più è fatto, dunque. Non resta che risolvere il caso più spinoso, quello che ha prodotto più clamore, quello che rischia di passare alle vie legali.

C’eravamo tanto amati

Leonardo Bonucci ha chiesto tramite una pec di essere reintegrato in rosa, diffidando il club bianconero e la decisione di mettere fuori rosa il suo ex capitano. Ovviamente vicenda ha ovviamente toccato la sensibilità dei tifosi, che hanno espresso diversi punti di vista sui social.

Ovviamente la risposta della Signora è stata negativa, il che vuol dire che Leonardo Bonucci potrà rivolgersi al Collegio Arbitrale del CONI per chiedere un indennizzo, ipotizzabile in circa due milioni di euro. Insomma, una Juve di nuovo in tribunale, anche se per una vicenda nettamente inferiore di valore rispetto alle plusvalenze.

I ruggiti del Leo

Bonucci, dunque, si difende. D’altronde lo sa fare benissimo: attacca da una parte, cerca sistemazione dall’altra. Perché? Non tanto per una questione di carriera, quanto più per riprendersi la Nazionale nella stagione che culminerà con Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Il difensore viterbese sta cercando in tutti i modi di tornare a mettersi a disposizione di Allegri anche per una questione prettamente tecnica, ma la Juve è irremovibile. Quindi serve un’altra destinazione. La proposta araba dell’Al-Shabab, quelli che hanno provato a prendere Ciro Immobile, e concreta e ricchissima.

Ma Bonucci sarebbe preoccupato di perdere il treno Euro 2024. Per questo avrebbe chiamato Mancini per chiedere il suo parere. Finora il commissario tecnico era stato chiaro: solo un club di Serie A (italiano o estero) gli avrebbe dato la certezza di essere tra i papabili Azzurri per Euro 2024, ammesso e non concesso che noi ci andremo in Germania (da campioni in carica). Ma questa è un’altra storia.