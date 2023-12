Positivo alla cocaina: è un disastro di proporzioni storiche | L’ex Genoa è stato fermato

Brutte notizie per un ex Genoa, positivo alla cocaina: disastro totale, ecco cosa rischia adesso.

L’ultimo turno di campionato ha lasciato l’amaro in bocca a Grifone. Un Genoa capace di sbloccare la sfida contro l’Empoli grazie al gran gol di Ruslan Malinovsky, ma non è servito alla squadra di Gilardino per tornare al successo.

Il pari di Cancellieri (primo gol tra l’altro con i biancazzurri) permette alla squadra di Andreazzoli di uscire indenne da Marassi, tornando a casa con un pari contro un diretto competitor per la permanenza in categoria. Non solo.

Questo Genoa sa come segnare, ma non come gestire i vantaggi. Avanti 2-0 contro il Napoli di Rudi Garcia e ripreso (sul 2-2), a Udine invece fu raggiunti ben due volte prima con Lucca e poi nel finale con l’autorete di Matturro. Il terzo indizio è arrivato proprio contro l’Empoli: sei punti che avrebbero potuto dare ben altra classifica al Grifone.

L’altro dato, invece, direttamente proporzionale, è che il Genoa nel secondo tempo cala vistosamente alla distanza: dei 19 gol subiti, solo sei sono stati nel primo tempo, ora 13 nella ripresa, di cui ben otto nell’ultimo quarto d’ora. Ma l’ultimo week end ha regalato anche un’altra brutta notizia al popolo rossoblù.

Inseguimento e fermo

È arrivato al Genoa in due cicli differenti (nel 2013-2014 e nel 2017-18) con un soprannome curioso e un paragone importante: El Wachiturro perché amante della cumbia (una danza colombiana), il nuovo Di Maria perché così lo chiamavano in patria, nonostante fosse destrorso e non mancino.

Paragone importante, dicevamo. Troppo, Centurion è stato un giocatore con un piacevole dribbling, dotato di un gran cambio passo, imprevedibile, ma non si è mai avvicinato minimamente al Fideo, né nella sua prima esperienza né nella seconda. Ha fatto più clamore il suo inseguimento con arresto.

Una brutta fine

In Argentina si è tornati a parlare di Ricardo Centurion, non più però come giocatore. A bordo della sua Mercedes, infatti, è stato avvicinato da una pattuglia della polizia di Buenos Aires, che gli ha chiesto di fermarsi.

La risposta è stata quella propria di chi aveva qualcosa da nascondere, altrimenti non avrebbe mai tentato la fuga. Invano. Una volta che l’inseguimento è terminato, Centurion è stato sottoposto a test antidroga, che ha dato un responso chiaro: positivo alla cocaina. L’auto è stata posta sotto sequestro e il conducente rilasciato dopo alcune ore in attesa di ulteriori procedimenti. Una brutta fine, anche nella vita privata.