Portami assolutamente lì: Icardi e la telefonata ai suoi agenti | Tentativo disperato in Serie A

Maurito Icardi da urlo in Champions League. Ma vuole tornare in Serie A. Ecco chi l’ha adocchiato tra le big.

Il Manchester United di ten Hag, di questi periodi, non incute nessuna paura. Già staccatissimi in Premier League, i Diavoli Rossi hanno iniziato nel peggiore dei modi anche la Champions League, dove già rischiano di uscire dopo appena due giornate.

Dopo la sconfitta dell’Allianz, non inganni il 4-3 col Bayern Monaco visto che i Red Devils sono stati sempre sotto e hanno realizzato l’ultimo gol praticamente a tempo scaduto, è arrivato un altro flop, stavolta al Teatro dei Sogni, contro proprio il Galatasaray di Maurito Icardi.

I demeriti di una squadra allo sbando, dilaniati da problemi di spogliatoio (vedi il caso Sancho) e una difesa che fa acqua da tutte le parti (sette gol in due partite di Champions sono veramente tanti), finiscono dove cominciano i meriti dei turchi. E la verve ritrovata proprio di Maurito Icardi, in questo 2023 uno dei goleador più prolifici d’Europa.

La squadra dell’ex interista Okan Buruk va due volte sotto (segna sempre Hojlund) ma rintuzza lo United prima con Zaha e poi con Akturkoglu. Il match winner che zittisce il popolo di Old Trafford a poco meno di dieci minuti dal termine è proprio Mauri Icardi.

Maurito Icardi e quella nostalgia canaglia

Il centravanti argentino a Istanbul si è rigenerato, completamente. A tal punto che questa estate il Galatasaray ha fatto carte false per riscattarlo da un Paris Saint Germain che ha deciso di “regalare” goleador a destra e a manca. Tant’è.

Ma Icardi, che al Gala sta benissimo, sperava che l’Inter potesse risolvere la sua nostalgia canaglia. È stato proprio Tuttosport a rivelare un retroscena di questa estate, quando Maurito aveva chiesto al proprio entourage di riportarlo all’Inter, perché lui, vuoi o non vuoi, si sente ancora innamorato dei colori nerazzurri”.

Icardi come Lukaku? La risposta del popolo interista

Milan, Juventus e perfino la Roma avevano cercato Icardi questa estate, prima che il Galatasaray decidesse di riscattare l’argentino dal Paris Saint Germain, ma nessuno dei tre club aveva convinto Icardi, disposto a quanto pare a tornare in Italia soltanto all’Inter.

A quanto pare, la pazza idea potrebbe tornare d’attualità. Quanto meno c’è il placet, non da poco dei tifosi interista. “Io lo rivoglio – scrive un tifoso sui social – non ha nemici nello spogliatoio ed è maturato”. E ancora “Nell’inzaghismo uno così ti fa 25 gol a stagione, se non di più”. Altro che Lukaku.