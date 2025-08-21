Polissya-Fiorentina: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Polyssia Fiorentina

La Fiorentina riparte dalla Conference League, una competizione che negli ultimi anni le ha regalato grandi emozioni ma anche qualche delusione. Dopo aver raggiunto due finali nelle ultime tre edizioni, la squadra viola vuole nuovamente provarci e puntare al bersaglio grosso. Prima, però, dovrà superare l’ostacolo del playoff che garantisce l’accesso alla fase a gironi.

L’avversario è il Polissya Zhytomyr, club ucraino in rapida crescita, pronto a sorprendere anche in campo europeo. Nonostante la poca esperienza internazionale, il Polissya ha dimostrato solidità e organizzazione, caratteristiche che lo rendono un avversario tutt’altro che semplice. La gara d’andata si giocherà in campo neutro, al Tatran Stadion di Prešov, in Slovacchia, a causa delle note difficoltà geopolitiche in Ucraina.

Dettagli del primo confronto

Data: giovedì 21 agosto 2025

giovedì 21 agosto 2025 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Tatran Stadion, Prešov (Slovacchia)

Tatran Stadion, Prešov (Slovacchia) Ritorno: giovedì 28 agosto 2025 al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Questa doppia sfida è fondamentale per la Fiorentina: conquistare un posto nella fase a gironi significherebbe non solo prestigio, ma anche introiti economici importanti e continuità nel progetto europeo.

Probabili formazioni Polissya-Fiorentina

Polissya (4-3-3):

Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andriievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko.

Allenatore: Rotan.

Fiorentina (3-4-1-2):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Dzeko.

Allenatore: Pioli.

Pioli punta su un modulo equilibrato che esalta la velocità sugli esterni e l’esperienza dei due attaccanti, mentre il Polissya farà leva sulla freschezza atletica e sulla compattezza difensiva.

Dove vedere Polissya-Fiorentina in TV e streaming

Diretta TV:

Sky Sport Uno (canale 201)

(canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202)

(canale 202) TV8 (in chiaro sul digitale terrestre)

Diretta streaming:

Sky Go (riservato agli abbonati Sky)

(riservato agli abbonati Sky) NOW (servizio on demand e live di Sky)

(servizio on demand e live di Sky) tv8.it (in chiaro, disponibile per tutti)

Grazie alla trasmissione su TV8, la partita sarà visibile anche senza abbonamenti, offrendo così la possibilità a tutti gli appassionati di seguire l’andata dei playoff.

Analisi pre-partita

La Fiorentina arriva a questa sfida con grandi aspettative e la consapevolezza di avere una rosa competitiva. L’esperienza di giocatori come Dzeko e Gudmundsson sarà decisiva per trovare spazi contro una difesa compatta. Anche Fagioli, al centro del progetto tecnico, potrebbe essere il jolly di Pioli nella gestione del possesso palla.

Il Polissya, invece, si affida a un’organizzazione tattica molto solida e a un pressing costante sugli esterni, cercando di sfruttare eventuali ripartenze per sorprendere la retroguardia viola. La squadra ucraina arriva a questo appuntamento dopo aver superato i turni preliminari con convinzione, dimostrando carattere e intensità.

Pronostico Polissya-Fiorentina

La Fiorentina è favorita, sia per qualità individuale che per esperienza europea. Il Polissya ha dimostrato carattere e organizzazione, ma il divario tecnico sembra netto. Giocare in campo neutro potrebbe bilanciare leggermente le forze, ma la squadra di Pioli ha tutte le carte in regola per indirizzare la qualificazione già nella gara d’andata.

Pronostico consigliato:

Esito finale: 2 (vittoria Fiorentina)

2 (vittoria Fiorentina) Risultato esatto possibile: 0-2 / 1-3

0-2 / 1-3 Over/Under: Over 2.5 consigliato

Over 2.5 consigliato Marcatore da tenere d’occhio: Edin Dzeko

L’obiettivo dei viola è chiaro: conquistare un risultato solido per affrontare il ritorno al Mapei Stadium con maggiore serenità e concentrare tutte le energie sulla fase a gironi.