Pole position per Colpani: ha già parlato con Galliani | Ecco chi lo prende

La stella del Monza sta brillando in questo inizio di campionato ed ha già attirato su di sé l’interesse di alcuni top club.

Andrea Colpani. Soltanto pochi mesi fa il nome e cognome del calciatore del Monza non diceva granché a chi il calcio, ma soprattutto la Serie A, la guarda non con grandissima attenzione e senza far caso a dettagli e particolari.

Eppure, la classe cristallina di questo ragazzo di Brescia, ma cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, era già evidente nelle scorse stagioni, quando non era un titolare fisso nel Monza, non aveva l’attuale continuità, ma soprattutto faceva intravedere sprazzi da fuoriclasse soltanto ad intermittenza.

Quest’anno, complice anche la partenza di alcuni calciatori importanti della rosa, Colpani diventa titolarissimo, gioca tutte le partite e, già dal precampionato, mostra tutta la sua voglia di diventare la stella della squadra, l’uomo di riferimento per Mister Palladino, soprattutto tra quelli che possono legare meglio il centrocampo con l’attacco.

Il suo impatto con la sua prima stagione da protagonista assoluto è devastante. Cinque reti in dieci partite in questo inizio di campionato ed una classifica dei cannonieri di Serie A che lo vede dietro soltanto a gente come Lautaro Martinez, Osimhen e Giroud.

Colpani, classe e movenze da trequartista d’altri tempi

Reti tutte importanti e spesso decisive. Doppietta contro l’Empoli, gol a Lecce, Salernitana e Udinese. Le cose in comune dei suoi primi cinque gol stagionali sono diverse: tutti e cinque sono stati segnati in casa e tutti e cinque sono arrivati con lampi di classe assoluta, tecnica sopraffina e mostrando una qualità superiore alla media.

Pian piano, quindi, tutti si stanno accorgendo delle qualità di questo ragazzo dal fisico esile, le movenze dolci e graziose e le caratteristiche da trequartista d’altri tempi. Si, proprio quei trequartisti che, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei duemila, ci hanno fatto innamorare del calcio e adesso sono pian piano scomparsi dai campi di gioco.

Colpani, l’interesse di Spalletti e dei grandi club

Colpani è grazia, è bellezza, è armonia, è gol, ma è anche passaggio filtrante e giocate di classe al servizio della squadra. Il Mister della Nazionale, Luciano Spalletti lo sta seguendo da tempo e siamo sicuri che non tarderà ad arrivare la prima convocazione nella Nazionale maggiore. Così come non tarderanno ad arrivare le prime richieste per lui da parte delle grandi squadre.

Per ora il Monza, Palladino e Galliani se lo coccolano, ma la prossima estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi il gioiello brianzolo classe 1999. Al momento le squadre che si stanno movendo con maggior insistenza per lui sembrano essere Inter e Juventus, ma nei prossimi mesi la rosa delle società interessate a Colpani potrebbe allargarsi ancor di più.