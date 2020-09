Playoff – UEFA Champions League 2020-2021: Dinamo Kiev, Olympiakos, Salisburgo e Krasnodar ai gironi

Si sono concluse il 29 e 30 settembre le partite di ritorno dei playoff della UEFA Champions League 2020-2021: alla fase a gironi accedono la Dinamo Kiev, l’Olympiakos, il Salisburgo e il Krasnodar in 3° fascia. In 4° fascia approdano gli ungheresi del Ferencvaros e i Campioni di Danimara del Mdtjylland, che eliminano lo Slavia Praga.

Con la fine del turno di playoff, il quadro delle 32 qualificate della fase a gironi è completo. Nelle giornate del 29 e 30 settembre si sono disputati i match di ritorno dell’ultimo turno preliminare, che hanno decretato le ultime 6 qualificate alla fase a gironi. Ecco i risultati:

FERENCVAROS – MOLDE FK: 0-0

Storica qualificazione per gli ungheresi del Ferencvaros che dopo il 3-3 ottenuto in trasferta in Norvegia sul campo del Mold FK, si fanno bastare lo 0-0 casalingo per assicurarsi la fase a gironi.

DINAMO KIEV – GENT: 3-0 (9′ Bujalskij, 36′ de Pena, 49′ Rodrigues)

Tutto facile per la Dinamo Kiev che dopo aver vinto 2-1 in Belgio, batte anche a domicilio per 3-0 il Gent. Rete di Bujalskij e doppio rigore firmato da de Pena e Rodrigues.

OMONIA – OLYMPIAKOS: 0-0

Massimo risultato col minimo sforzo per l’Olympiakos. I Campioni di Grecia dopo la rassicurante vittoria per 2-0 in casa, si fanno bastare lo 0-0 in tasferta per eliminare i ciprioti dell’Omonia.

MIDTJYLLAND – SLAVIA PRAGA: 4-1 (3′ Olayinka, 65′ Kaba, 84′ Scholz, 88′ Onyeka, 91′ Dreyer)

Risultato a sorpresa della serata: i Campioni di Danimarca del Midtjylland eliminano lo Slavia Praga ed accedono alla fase a gironi di Champions League. Dopo lo 0-0 ottenuto in Repubblica Ceca, i danesi avevan l’obbligo di vittoria e dopo essere andati sotto per la rete di Olayinka. Kaba, Scholz, Onyeka e Dreyer ribaltano il punteggio con 3 gol in 7 minuti nel finale.

PAOK – KRASNODAR: 1-2 (73′ Michallidis (AU), 77′ Cabella, 77′ El-Kaddouri)

Il Krasnodar replican il punteggio ottenuto tra le mura amiche nell’andata e accede alal fase a gironi eliminando il Paok. Autorete greca di Michallidis, le reti ravvicinate di Cabella per i russi e di El -Kaddouri per i greci non cambiano le sorti.

RB SALISBURGO – MACCABI TEL-AVIV 3-1 (16′, 68′ Daka, 30′ Karzev, 45′ Szoboszlai)

Dopo la già rassicurante vittoria esterna per 2-1, il Salisburgo legittima la qualificazione con un 3-1 casalingo ai danni del Maccabi Tel-Aviv. Doppietta del gioiellino Daka e gol del leader Szoboszlai su rigore. A nulla serve al Tel-Aviv la rete di Karzev.

Di seguito le fasce per la fase a gironi della Champions League 2020-2021. I sorteggi si disputeranno giovedì 1° ottobre.

1° FASCIA: BAYERN MONACO – SIVIGLIA – REAL MADRID – LIVERPOOL – JUVENTUS – PSG – ZENIT – PORTO

2° FASCIA: BARCELLONA – ATLETICO MADRID – MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED – SHAKHTAR DONETSK – BORUSSIA DORTMUND – CHELSEA – AJAX

3° FASCIA: DINAMO KIEV – RB SALISBURGO – RB LIPSIA – INTER – OLYMPIAKOS – LAZIO – KRASNODAR – ATALANTA

4° FASCIA: O. MARSIGLIA – CLUB BRUGGE – BORUSSIA MOCHENGLADBACH – ISTANBUL BASAKSEHIR – MIDTJYLLAND – RENNES – FERENCVAROS

