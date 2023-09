Pirlo lo manda alla Juventus: dalla Samp in bianconero | Un talento esagerato

Giuntoli sta monitorando con interesse un talento della Samp, che potrebbe approdare presto alla Juventus.

Non è iniziato nel migliore dei modi l’avventura di Pirlo sulla panchina della Samp. Radrizzani si aspettava ben altro approccio del Doria nel campionato di serie B. L’esordio ha un po’ illuso tutto l’ambiente.

Dopo il blitz di Terni, i blucerchiati stanno vivendo un digiuno da successi che ormai è arrivato a quattro risultati senza far bottino pieno. Due pareggi e due sconfitte alternate. A Parma, un pari giusto, ma la squadra di Pirlo s’è fatta nuovamente rimontare.

La classifica, complice anche la penalizzazione di inizio campionato, non sorride affatto a un club che ha una voglia matta di tornare nel suo habitat naturale. Ma il sedicesimo posto è troppo brutto per essere guardato.

Certo, siamo solo agli inizi, c’è tutto il tempo per recuperare il terreno perduto. Tra i cadetti, poi, la promozione può avvenire tramite playoff, quindi niente drammi, l’importante è cambiare passo. Magari anche grazie all’esplosione di un talento scuola Barcellona.

Sampdoria, il nuovo che avanza

Si chiama Estanis Pedrola, attaccante classe 2003 che ha iniziato la stagione alla grande, certamente una delle poche buone notizie per la Samp in questo travagliato scorcio di stagione. È arrivato in prestito dal Barcelona, cresciuto a pane e pallone sotto l’ala protettiva della celeberrima Masia.

Prende il nome dal suo bisnonno il gioiellino della Sampdoria, anche lui chiamato Estanislau, che combatté nella seconda guerra mondiale e morì in un campo di concentramento nazista. Lui muove i primi passi nell’Espanyol, ma non passa molto prima che il club Culé si accorga di lui.

Pedrola, super impatto con l’Italia

Approda con la Juvenil A nel 2021, bruciando subito le tappe e approdando in un amen al Barcellona B, col quale segna il suo primo gol il 12 dicembre, nella sfida vinta 3-1 contro l’Alcoyano. A gennaio è già in Liga, da subentrante in un Maiorca-Barcellona 0-1.

Brava la Samp ad accorgersi di Pedrola, brava a scommetterci talmente tanto da fargli firmare un quadriennale, non prima di doverlo riscattare acquistandone i suoi diritti a titolo definitivo. Quell’obbligo di riscatto (fissato a tre milioni) gli permetterà sicuramente di fargli fare il salto di qualità. L’impatto dell’ex Barcellona con l’Italia, è stato da amore a prima vista. Tre reti già all’attivo, in sette uscite (Coppa Italia compresa), qualità e abilità importanti che non sono passate inosservate. Giuntoli, e non solo, hanno scritta il suo nome in cima alla lista dei giocatori da monitorare: Juve subito in pole per prenderlo.