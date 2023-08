Pirlo fa un miracolo: ecco la stellina del Barcellona | Un talento semplicemente assurdo

La Sampdoria ha raggiunto l’accordo con i blaugrana per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del classe 2003.

Andrea Pirlo è uno che nel corso dei suoi ventidue anni da calciatore professionista non si è mai nascosto, anzi ha sempre cercato le responsabilità nello stesso modo chiedeva il pallone ai compagni. Nella sua breve carriera da allenatore non ha cambiato atteggiamento, ha accettato da esordiente la panchina di una squadra che vinceva da nove anni consecutivi, senza alcun timore.

Anche al suo arrivo a Bogliasco l’ex centrocampista è rimasto fedele a se stesso. «L’obiettivo è la Serie A», ha dichiarato in una delle prime interviste rilasciate a Il Secolo XIX. Un obiettivo complesso per chiunque affronti la B, ma ancora di più per una società che deve ricostruire la propria rosa quasi dalle fondamenta, dopo i tanti addii degli ultimi mesi.

Il prossimo sarà Emil Audero, ormai vicinissimo all’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo agente Tullio Tinti ha raggiunto l’accordo con i nerazzurri nella giornata di lunedì: prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore resta vivo l’interesse della Lazio, ma quasi tagliata fuori.

Nuovo arrivo

In entrata l’acquisto più rilevante resta quello di Fabio Borini, che Pirlo ha allenato nella scorsa stagione al Karagumruk. Almeno fino a qualche giorno fa, perché l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che la Sampdoria ha chiuso per Estanis Pedrola, talento del Barcellona.

Lo spagnolo classe 2003 arriva in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni, ma i blaugrana avranno la possibilità di esercitare un controriscatto entro il 2025 a 7 milioni. Inoltre, i catalani incasseranno il 50% della futura rivendita.

Gioiellino

Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol, Pedrola è entrato a far parte della primavera del Barcellona nel giugno 2021, dopo essere stato corteggiato a lungo anche dal Real Madrid. Il 2 gennaio del 2022 ha fatto il suo debutto in prima squadra, entrando a dieci minuti dal termine nella partita di campionato contro il Maiorca.

Giocatore dalle spiccate doti tecniche, può ricoprire tutti i ruoli che accompagnano la prima punta, anche se preferisce partire largo a sinistra per poi rientrare con il destro. Nella scorsa stagione ha segnato 8 reti in 1579 minuti (la media di un gol ogni 197′) con il Barcellona B.