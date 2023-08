Pirlo fa affari con le big: colpaccio dall’Inter | In Serie B solo per lui

Il ritorno di Pirlo in Italia misto al blasone della Samp è una combo sempre sotto la luce dei riflettori. Un altro colpaccio per il Doria.

L’inevitabile conseguenza di chi ha tutti gli occhi puntati addosso. La Samp in Serie B fa notizia, normale per una squadra tanto blasonata quanto scudettata, costretta a causa della mala gestione dei Ferrero a navigare nel paludoso mondo cadetto, come un pesce fuor d’acqua.

A prescindere da chi arriverà, il colpo della nuova proprietà non può essere che Andrea Pirlo, tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia per dimostrare anche che la Juve (quella degli Agnelli) ha commesso un grande errore a mandarlo via.

“C’è grande voglia, grande entusiasmo di confrontarci con quella che sarà la nuova stagione”. Lui, uno degli eroi di Germania 2006, allenatore in campo prima ancora di sedersi in panchina, non si nasconde, non lo ha mai fatto.

“Siamo in fase di costruzione – continua Andrea Pirlo, sempre in uno stralcio di un’intervista rilasciata alla Gazzetta – abbiamo bisogno di tempo e di programmare la squadra che poi inizierà il campionato. Però stiamo lavorando bene, sono fiducioso”.

Samp pigliatutto

Pirlo fa sognare i tifosi bluerchiati, delusi sì per la passata stagione, ma sempre vicino ai propri beniamini anche quando le cose andavano male. Figuriamoci quando gli obiettivi tornano a essere ambiziosi grazie alla solidità della nuova proprietà e alle parole di un allenatore giovane ma ambizioso, dal grande carisma.

“Abbiamo due obiettivi quest’anno chiosa Pirlo – che sono campionato e Coppa Italia. Noi favoriti? Io non mi tiro indietro anche se abbiamo bisogno di tre, quattro, rinforzi”. Aspettando, magari, Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 della Spal, un pallino del nuovo allenatore della Sampdoria, ne arriva un altro.

L’erede e il Nazionale

Il colpaccio arriva dall’Inter che, in cambio di Emil Audero, vice Sommer in nerazzurro, ha dato al Doria un portiere giovane ma affidabile, che si è messo già in evidenza nell’impegnativo pre-season nerazzurro. Superate le rituali visite mediche, Filip Stankovic è l’erede di Audero. A tutti gli effetti, dopo l’ufficialità sul sito della Lega di Serie B dell’accordo, sugellato dalla cessione a titolo temporaneo.

Assieme a lui anche l’altro nuovo arrivato Daniele Ghilardi, un promettente difensore, classe 2003, proveniente dall’Hellas Verona in prestito con obbligo di riscatto: come reso noto dal club doriano, il nazionale Azzurrino (Under 20) ha firmato un quadriennale fino al 30 giugno 2027.