Pirlo chiama il suo “pupillo”: lascia la Juve e va alla Samp | In Serie B per il maestro

L’arrivo di Pirlo alla Samp è un chiaro messaggio dell’ambizioso progetto. Il suo “pupillo” potrebbe lasciare la Juve per raggiungerlo.

Andrea Radrizzani non poteva fare scelta migliore sull’allenatore che può rilanciare una Samp retrocessa tra i cadetti, ma che riparte con un nuovo ciclo ambizioso, supportato da un tecnico di grido che possa usare il suo “sharm” sportivo per costruire un gruppo in grado di far tornare il Doria nel posto in cui merita, la Serie A: il suo habitat naturale.

In questo contesto va inserito l’acquisto di Estanis Pedrola dal Barcelona per cui il club blucerchiato ha pagato senza indugiare la clausola rescissoria del talento azulgrana: 3 milioni di euro con i catalani che conservano una opzione di riacquisto da 7 milioni valida fino al 2025, nonché il 50% della futura rivendita per l’attaccante, classe 2003.

Anche per la porta nomi altisonanti per la porta blucerchiata, non più difesa da Emil Audero, in procinto di diventare il vice Sommer all’Inter. Uno dei nomi più caldi per la Samp è Filip Stankovic, che ha piacevolmente colpito Andrea Pirlo durante il pre-season dell’Inter che non aveva più Onana (al Manchester United) e doveva ancora chiudere la trattativa Sommer.

Le alternative, comunque, non mancano: da Salvatore Sirigu (tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza al Napoli, ma svincolato, che si sta riprendendo dopo un brutto infortunio) a Etrit Berisha, almeno da due anni ai margini del progetto Torino.

Un mix esplosivo

Charme sportivo, si diceva. Pirlo ne ha da vendere sia per il suo passato sia per la sua comunque più che positiva esperienza alla Juventus. Già, la Juventus, dove il nuovo allenatore blucerchiato potrebbe attingere per portare qualità e qualità, il mix esplosivo che possa contribuire alla promozione dei liguri.

Il primo nome uscito fuori è quello di Enzo Barrenechea, centrocampista argentino, classe 2001, che Max Allegri ha fatto esordire in Serie A nella scorsa stagione: le probabilità che la trattativa possa decollare sono molto alte. Ma non è l’unico affare sull’asse Torino-Genova.

Bene, bravi, bis

Pirlo ha ammiccato più volte al suo pupillo quel Gianluca Frabotta prodotto del vivaio della Juventus, ex Hellas Verona ma soprattutto reduce proprio dall’esperienza al Frosinone con cui ha conquistato la promozione in Serie A.

Frabotta fa al caso di Pirlo: terzino sinistro con spiccate propensioni offensive, di piede mancino, può essere serenamente adattabile come esterno di centrocampo, centrale sinistro (in una difesa a tre) o anche sulla fascia destra. Un giocatore funzionale alla visione di Pirlo. Barrenechea-Frabotta: come conferma Gazza, si può fare.