Pippo ci sei? Panchina a Inzaghi: esonero e ribaltone | Tutto in una notte

Dopo l’esperienza a Reggio Calabria ed il fallimento della società calabrese, Superpippo è libero ed è pronto per una nuova esperienza.

Una carriera da calciatore straordinaria in cui ha vinto tutto quello che si poteva vincere, sia con la maglia dei club, soprattutto quella del Milan, sia con quella della Nazionale. Un bomber implacabile che viveva per il gol e che ha inventato un nuovo modo di concepire l’attaccante d’area di rigore.

Filippo Inzaghi, per tutti Superpippo, non aveva una tecnica eccelsa, non aveva fisico, non aveva grandi doti atletiche eppure segnava e lo sapeva fare meglio di tutti. Gol decisivi, gol importanti, gol sporchi, gol che lo hanno reso immortale e che hanno fatto innamorare milioni di tifosi e appassionati di calcio.

Una carriera da calciatore, quindi, da leggenda ed un’altra, cominciata subito dopo il suo ritiro dal calcio giocato, da allenatore che, almeno per ora, non sta avendo la stessa fortuna. Pippo Inzaghi ha cominciato subito nelle giovanili del suo amato Milan e poi nella stagione 2014/2015 ha avuto l’opportunità di allenare la prima squadra. Per i rossoneri quelli erano anni difficili e lui ha firmato una delle peggiori stagioni della storia del Diavolo.

Lui non rinnegherà mai quell’esperienza in futuro e dirà sempre che gli è servita tanto per la sua crescita personale. Seguiranno esperienze entusiasmanti in Serie B, soprattutto con Venezia e Benevento, ma altrettanti fallimenti in Serie A. Prima l’esonero a Bologna e poi la retrocessione con lo stesso Benevento.

Dalla Reggina ad una nuova esperienza? Pippo è pronto

L’ultima esperienza a Reggio Calabria non è andata malissimo, ma Pippo ha dovuto abbandonare la barca dopo il fallimento estivo della società calabrese e la mancata iscrizione al Campionato di Serie B. Inzaghi, quindi, è un allenatore libero ed è pronto ad ascoltare e analizzare tutte le offerte che potrebbero arrivargli. Al momento si parla di una possibile chiamata della Sampdoria.

Il club ligure, appena retrocesso in Serie B, non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Una vittoria, due pareggi e ben quattro sconfitte. In classifica, anche a causa della penalizzazione di due punti che pende sulla società doriana, la Samp è in zona retrocessione con soli tre punti. Andrea Pirlo, ex compagno al Milan ed in Nazionale proprio di Inzaghi, è già sulla graticola.

Allenatore sulla graticola, l’alternativa è Superpippo

Dopo la sconfitta in casa del Como la dirigenza sembra avergli dato una sorta di ultimatum. Nel prossimo match contro il Catanzaro, Pirlo non potrà più sbagliare altrimenti sarà esonero immediato. La società ligure si sta guardando intorno e Pippo Inzaghi è uno dei nomi sulla lista. Una parte della tifoseria sampdoriana invoca però il nome di Beppe Iachini, ma la pista che conduce al tecnico protagonista dell’ultima promozione non sembra percorribile.

Il problema è che di tecnici liberi, attualmente, in circolazione ce ne sono pochi. L’unico profilo credibile, peraltro già valutato da Radrizzani e Legrottaglie in passato, è quello appunto di Pippo Inzaghi. Sembrerebbe essere lui l’unica opzione sul piatto, in caso di interruzione anticipata dell’esperienza genovese di Pirlo. Prima però c’è il Catanzaro e la sfida in cui la Samp e Pirlo si giocano una grossa fetta di futuro.