Pioli si è rassegnato: a gennaio te ne vai | Venduto a titolo definitivo

Sarà un mercato sostenibile quello del Milan. Servono difensori a Stefano Pioli, ma ci saranno anche delle cessioni.

Fikayo Tomori, tra l’altro in gol nel secondo successo consecutivo al Meazza di un Milan che dopo la Fiorentina, batte (3-1) anche il Frosinone. Ma Fikayo Tomori è anche l’unico centrale rimasto, di ruolo, a Stefano Pioli.

Priorità assoluta nel reparto difensivo, dunque, per il Diavolo. Nella lista dei desiderata di Moncada, un nome in bella vista è quello di Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal e della della nazionale polacca, classe 2000.

La formula potrebbe essere quella di una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. L’Arsenal al momento non sembra essere così convinto ma le discussioni andranno avanti e filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

Un altro nome sull’agenda degli uomini mercato rossoneri è quello di Lloyd Casius Kelly, classe 1998, difensore inglese del Bournemouth e della nazionale Under-21 inglese. Ma qui ci parla già per giugno, un’operazione a parametro zero dal momento che l’ex Bristol è in scadenza. Non solo.

Calciomercato Milan, Moncada lo richiama a casa base

Un difensore non basta, così il Milan sta lavorando al ritorno di Matteo Gabbia, difensore in prestito dal Villarreal, autore di un inizio stagione sicuramente positivo. Ma la grande emergenza che ha colpito il Milan potrebbe riportare alla base il difensore lombardo con sei mesi di anticipo.

Furlani sta provando a convincere gli spagnoli a interrompere il prestito, non sarà facile per il Sommergibile Giallo, ma il Milan ha bisogno proprio di difensori, che possibilmente entrino subito nei meccanismi di Pioli. È Matteo è assolutamente uno di questi.

Nuove indiscrezioni su Rade Krunic

Tra un rinnovo che appare lontano a causa delle richieste del bosniaco, prestazioni sottotono e sirene di calciomercato ogni giorno che passa Rade Krunic sembra più lontano dal Milan. L’offerta del Fenerbahce è sempre lì, più che allettante che mai, e ora che si è rivisto Bennacer, giocatore unico per caratteristiche a disposizione del Milan, il Milan potrebbe anche lasciarlo andare, sempre in nome del mercato sostenibile.

Va registrato infatti il forte interesse per Assan Ouedraogo, gioiellino dello dello Schalke 04. Un obiettivo concreto, per il quale i rossoneri si sono mossi in anticipo rispetto alla folta concorrenza e che si starebbe avvicinando sempre di più. Milan in pole (attualmente per il classe 2006), ma prima i difensori, non uno ma almeno due.