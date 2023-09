Pioli lo prova da titolare: tentativo estremo | Era stato praticamente venduto

Un calciatore che in estate era in esubero e non rientrava nei piani del tecnico, ora potrebbe trovare spazio tra i titolari.

Gli infortuni ed il Milan. Una costante che, soprattutto negli anni e nelle stagioni di Stefano Pioli, ha sempre rappresentato un problema oggettivo in casa rossonera. Che sia una questione di preparazione non corretta, della modalità degli allenamenti, del fisico troppo fragile dei calciatori e del loro modo di allenarsi, o semplicemente delle tante partite ravvicinate, non è dato saperlo.

Di sicuro c’è che, da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera, oltre agli ottimi risultati sul campo, ci sono stati anche periodi con tanti calciatori in infermeria a causa di infortuni muscolari e pochissimi momenti in cui questi problemi abbiano dato un po’ di tregua ai rossoneri.

Tolto il lungodegente Bennacer, infortunatosi seriamente, ma in modo traumatico nel derby di Champions dello scorso maggio, infatti, da inizio stagione i rossoneri hanno già dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari per alcuni calciatori della rosa.

Maignan, Kalulu, Calabria, Theo Hernandez, Loftus Cheek e, per ultimo, Rade Krunic. Il mediano rossonero si è infortunato nell’ultimo match contro il Verona. Questo è un problema serio per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di uno dei suoi indispensabili ed insostituibili probabilmente per un mesetto, o almeno fino alla prossima sosta per le Nazionali di metà ottobre.

Krunic out, ora a chi tocca?

Il problema muscolare occorso a Krunic costringe Stefano Pioli a rivedere i suoi piani. Un’opzione sarebbe utilizzare l’olandese Reijnders come mediano nel centrocampo a tre, con Loftus Cheek ed uno tra Musah e Pobega impegnati come mezzala. L’altra opzione vedrebbe finalmente il tecnico parmense regalare un’occasione a Yacine Adli.

Il franco-algerino, classe 2000, in estate sembrava destinato a partire. Dopo lo scarsissimo minutaggio della scorsa stagione, infatti, Adli non sembrava più essere nei piani di Pioli e la società. Empoli, Salernitana su tutte, Sassuolo ed altre squadre estere lo hanno cercato. Lui è stato tutta l’estate sul mercato, ma ha voluto fortemente restare e non ha mai preso in considerazione alcuna offerta.

Milan, un estate sul mercato. Ora tocca a lui

Il ragazzo si è sempre dimostrato attaccato alla maglia ed ora potrebbe veder ripagata la sua pazienza. Stefano Pioli, infatti, nel post match di sabato contro il Verona, ha parlato proprio di Adli e della possibilità di vederlo impiegato al posto di Krunic, dicendo anche chiaramente che lo ha provato in quel ruolo.

Ruolo in cui Adli è stato impiegato per tutto il precampionato anche se in questo inizio di stagione ancora non è mai sceso in campo. Ora potrebbe essere arrivato finalmente il suo momento. Se non già a Cagliari, nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata ed in programma mercoledì alle 18.30, ci saranno sicuramente altre occasioni, visto il fitto calendario che attende il Milan da qui alla sosta di metà ottobre.