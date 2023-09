Pioli in lacrime: infortunio gravissimo e stagione a rischio | Colpo urgente a parametro zero

Dopo la batosta nel derby altra notizia pessima per l’allenatore rossonero che dovrà fare a meno di un calciatore per molto tempo.

Un’estate turbolenta con una rivoluzione tecnica e societaria, ma la piena fiducia del nuovo board, un inizio di stagione positivo e incoraggiante, un derby drammatico che ha tolto ogni certezza e sicurezza acquisita durante le prime settimane della stagione.

Da giugno ad oggi Stefano Pioli ha vissuto tutto questo, ma con alcune differenze rispetto al passato. Se è vero, almeno secondo quanto si apprende dai siti d’informazione sportiva, che il rapporto con Paolo Maldini si era deteriorato così tanto da far scegliere alla società tra i due, ora il tecnico rossonero ha acquisito un ruolo da manager all’inglese all’interno del Milan e ha anche maggiori oneri e responsabilità.

La quinta sconfitta consecutiva nel derby, tutte avvenute nell’anno solare 2023, il modo in cui è arrivata con una pesante umiliazione e le dichiarazioni del tecnico nel post partita, di certo non sono piaciute a Cardinale e ai dirigenti rossoneri. Pioli sa che la società ha fatto un mercato importante, scelto e voluto da lui, ha speso tanto ed ora vuole vedere i risultati.

Per ora la fiducia resta intatta, ma il margine di errore è ovviamente diminuito. Il tecnico parmense deve riprendere la marcia che si è interrotta contro l’Inter, ma soprattutto deve riuscire a far rendere la squadra secondo le aspettative di proprietà e dirigenti. Se la rosa è certamente migliorata e più completa rispetto alla passata stagione, però, c’è un reparto che sta soffrendo particolarmente: la difesa.

Milan, difesa corta e grave infortunio. Che fare?

Kalulu è infortunato, Kjaer non è più quello di qualche anno fa, Tomori non dà le certezze che dava fino ad un paio di stagioni fa, Thiaw al derby ha palesato enormi difficoltà, nel migliore dei casi dovuti ad una maturità ancora tutta da raggiungere. Pellegrino è un giovane di belle speranze, ma non è stato nemmeno inserito in lista Uefa e, quindi, avrà poche chance di essere impiegato.

A questi dubbi si aggiunge un problema enorme. Mattia Caldara, che al Milan è rimasto da centrale aggiunto ed è stato inserito in lista Champions, si è operato alla caviglia nelle scorse ore e ne avrà per almeno tre mesi. Altri problemi, quindi, per un ragazzo che dal 2018 in poi, proprio quando fu acquistato dal Diavolo, è stato tartassato dalla sfortuna e non si è più ritrovato.

Milan, grave infortunio per il centrale. Arriva uno svincolato?

Il Milan, quindi, si riscopre molto fragile dietro, sia a livello di impostazione e fase difensiva, sia a livello di uomini. La stagione è ancora lunga e forse i rossoneri avrebbero dovuto intervenire in maniera più energica sul mercato anche per la difesa.

Gennaio, mese in cui riaprirà il mercato, è ancora lontanissimo ed ora si può rinforzare la squadra solo attingendo dalla lunga lista degli svincolati. Jerome Boateng. Mustafi e l’ex Papastathopoulos sono i nomi più interessanti tra i centrali rimasti liberi. Il Milan ci sta pensando, vedremo se si convincerà ad ingaggiare un nuovo difensore centrale.