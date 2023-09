Pioli decisivo, il grande colpo arriva grazie a lui | Capolavoro del tecnico

Pioli carico per il derby ad alta quota contro l’Inter. Il tecnico rossonero decisivo anche per il mercato: il grande colpo arriva grazie a lui.

Non guarda indietro, bensì avanti. Sa della forza dell’Inter ma non lo teme. È un Pioli carico a pallettoni quelle che presenta la stracittadina milanese, un derby ad alta quota che infiamma il ritorno al campionato dopo la sosta.

Si giocherà sabato alle 18 in un San Siro ovviamente tutto esaurito: di fronte, poi, ci sono le due capolista a punteggio pieno. L’Inter, peraltro, non ha subito neanche un gol finora e l’anno scorso è stata un’Acquasanta per il Diavolo.

“Degli ultimi derby persi non mi interessa nulla, conta solo questa partita – tuona l’allenatore rossonero – Mi interessa che la squadra trovi le soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Non ho guardato i derby del passato, bensì le nostre prime tre partite e le loro prime tre”.

Stefano Pioli rilancia così la sfida a Simone Inzaghi. Il manifesto-derby è carico di motivazioni: “Voglio un Milan che giochi con entusiasmo, passione e cuore – continua – e vogliamo cercare di controllare di più la partita, di diventare una squadra più dominante all’interno della partita”.

Entusiasmo da derby, Pioli ha le idee chiare

Match visibile su DAZN (e ZONA DAZN) con il ritorno di Diletta Leotta e soprattutto l’esperimento della telecronaca a tre. Sarà spettacolo, questa l’unica certezza. Non sembrano esserci molti dubbi di formazione in casa Milan, nonostante qualche acciacco di troppo.

Sarà per l’entusiasmo da derby, sarà per le idee chiare che ha Pioli. Sarà. Ma l’allenatore rossonero rassicura tutti: Giroud ci sarà anche se non al top (problemi alla caviglia) Pulisic avrà smaltito fatiche di campo e di viaggio con la nazionale statunitense? Stessi undici delle prime giornate, eccezion fatta per Kjaer al posto dell’infortunato Kalulu.

Pioli lo stratega, così ha conquistato tutti

Poteva anche essere allontanato se fossero rimasti Maldini e Massara, invece Stefano Pioli è sempre più parte integrante del progetto Milan: un po’ stratega (ormai famigerate le sue partenze a fionda in campionato), un po’ catalizzatore.

“Mi sono convinto a venire in rossonero dopo aver parlato con Pioli“. Parola di Loftus-Cheek, tanto stregato dall’allenatore del Milan quanto subito inserito nella sua visione di gioco. “Ho giocato in molti ruoli durante la mia carriera, mi è sempre piaciuto avere la palla tra i piedi, avere la libertà di creare, di essere determinante. Con Pioli – conclude l’ex Chelsea – gioco in una posizione dove ho più libertà, quindi mi sento bene“. Un po’ come tutto il Milan, pronto all’esame di maturità.