Pescara-Cesena: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Pescara Cesena - Serie B

La Serie B 2025/26 prende il via con un anticipo affascinante: Pescara-Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle 20:30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Due piazze storiche del calcio italiano si sfidano con ambizioni diverse: il Pescara di Vincenzo Vivarini torna in cadetteria dopo quattro anni e punta a una salvezza tranquilla, mentre il Cesena di Michele Mignani vuole confermarsi come candidata ai playoff.

📺 Diretta TV e 📱 Diretta streaming

La partita sarà disponibile sia in TV che in streaming, offrendo diverse opzioni ai tifosi.

📺 Diretta TV:

DAZN (tramite app su smart TV o decoder compatibile)

(tramite app su smart TV o decoder compatibile) La B Channel (canale dedicato di Amazon Prime Video, in abbonamento)

📱 Diretta streaming:

App DAZN su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Amazon Prime Video tramite abbonamento al servizio “La B Channel”

Probabili formazioni Pescara-Cesena

Pescara (4-3-3):

Desplanches; Letizia, Corbo, Giannini, Graziani; Dagasso, Valzania, Olzer; Merola, Sgarbi, Cangiano.

Disponibili: Plizzari, Bocchetti, Pellacani, Palmiero, Aloi, Vergani, Ferrari, Kolaj.

Allenatore: Vivarini.

Cesena (3-4-1-2):

Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, S. Bastoni, Frabotta; Berti; C. Shpendi, Blesa.

Disponibili: Pisseri, Piacentini, Prestia, Pierozzi, De Rose, Kargbo, Diao, Ferrante, Ogunseye.

Allenatore: Mignani.

Il Pescara riparte da un 4-3-3 offensivo con Merola, Sgarbi e Cangiano nel tridente, mentre a centrocampo l’esperienza di Valzania guiderà la manovra. Il Cesena risponde con un 3-4-1-2 dinamico: occhi puntati su Cristian Shpendi e sulla regia di Berti dietro le punte.

Analisi pre-partita

Il Pescara torna in Serie B dopo quattro anni e l’entusiasmo è altissimo. La squadra di Vivarini punta a una stagione serena, consolidando i nuovi innesti e sfruttando la spinta del pubblico di casa.

Il Cesena arriva invece con ambizioni maggiori: la rosa è stata rinforzata con acquisti mirati e l’obiettivo dichiarato è centrare i playoff. Occhi puntati su Bisoli e Frabotta, che daranno equilibrio e spinta sugli esterni, mentre Shpendi rappresenta la principale arma offensiva.

Pronostico Pescara-Cesena

Si prospetta un match equilibrato: il Pescara potrà contare sul fattore casa, ma il Cesena sembra avere qualcosa in più in termini di qualità complessiva.

Pronostico consigliato: