Pereiro del Cagliari positivo al virus del Covid-19

Brutte notizie in casa Cagliari. Gaston Pereiro, centrocampista ed ala del Cagliari, è risultato positivo al virus del Covid 19.

Il calciatore uruguayano è stato sottoposto all’isolamento, come da regolamento. Questo è l’esito degli ultimi test effettuati. Mentre per quanto riguarda il resto del gruppo squadra non vi sono state altre positività.

È il quarto calciatore della formazione sarda a risultare positivo al test. Prima di lui ci sono stati Nandez, Godin e per ultimo Simeone.

Gaston Pereiro, quindi, è costretto a saltare nuovamente una parte della stagione, dopo che era stato costretto ai box causa un infortunio subito all’inizio del campionato.

Manca di alternative Di Francesco in quel ruolo specifico. Oltre a Sottil e Ounas, non ha a disposizione altri calciatori. Si spera possa guarire nel giro di una settimana e tornare a disposizione del gruppo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS