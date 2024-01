Perdi di nuovo e ti esoneriamo | Salta la panchina italiana: è tutto vero

Potrebbe non essere soltanto Aurelio Andreazzoli a essere esonerato, c’è più di una panchina traballante in Serie A.

Sei allenatori sono salti in Serie A. Due sono dell’Empoli. Sì perché la sconfitta di Verona contro l’Hellas è costata la panchina a anche ad Aurelio Andreazzoli, subentrato dopo tre giornate a Zanetti, senza punti e senza gol con i biancazzurri.

È finita anche la terza esperienza dell’ex allenatore della Roma al Castellani. “L’Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici”. Così il comunicato ufficiale del club toscano che annuncia un altro esonero che si somma a Zanetti, Paulo Sousa, Sottil e Rudi Garcia.

“A mister Andreazzoli – continua la nota ufficiale – vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

Ma dall’Empoli non c’è solo una notizia, bensì due, a dimostrazione che il cambio di panchina era nell’aria. Sarà Davide Nicola a guidare i biancazzurri per il resto della stagione: il nuovo allenatore ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Entrano nello staff tecnico anche Simone Barone (vice Nicola), Manuel Cacicia (Collaboratore tecnico), Gabriele Stoppino, (preparatore atletico) e Federico Barni (match analyst). Ma ci sono altre panchine che traballano

Pioli (forse) è salvo

Stefano Pioli ha evitato l’ennesima trappola, Milan-Roma era davvero una partita spartiacque per l’allenatore rossonero. Un allenatore al capolinea per molti, a prescindere da come terminerà la stagione. Ma Pioli, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di lasciare nulla di intentato.

L’ombra di Antonio Conte non scalfisce minimamente l’allenatore del Milan. “Inutile pensare al passato o alla corsa scudetto – rimarca il giorno dopo il 3-1 alla Roma – dobbiamo fare la corsa su noi stessi e migliorare il girone d’andata, dove abbiamo fatto 39 punti”.

Inzaghi in discussione

Se Pioli tira un bel sospiro di sollievo, c’è chi non vive la stessa situazione, tutt’altro. Filippo Inzaghi è infatti a serio rischio di perdere la panchina della Salernitana.

Walter Sabatini, neo responsabile del mercato, potrebbe decidere infatti di allontanare l’allenatore per far posto a un tecnico maggiormente aderente alle sue idee di calcio. Il prossimo turno sarà fondamentale.